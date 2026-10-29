Los sindicatos en Asturias alertan de protocolos e infraestructuras desfasadas ante el aumento del tráfico de trenes

En Asturias hemos escuchado el criterio de los sindicatos del tren sobre el accidente de Urda. El coordinador del sector ferroviario de Comisiones Obreras Guzmán Pérez alerta de que la infraestructura y la seguridad no se ha adaptado un tránsito más frecuente: "el aumento que han tenido las líneas de alta velocidad, un 40% de circulaciones más desde 2020 pero los protocolos son los mismos. Hay que ver cómo afecta a la infraestructura, la seguridad y el mantenimiento". El presidente del comité de empresa de Renfe en Asturias Tasio del Reguero confiesa que los empleados también están en" shock" ante otro accidente que pone en duda la seguridad del sistema. "Pone en entredicho la seguridad de circulación de los trenes en España". Son declaraciones ante la estación de tren de Oviedo con motivo de la concentración, prevista antes del accidente, por la huelga de los maquinistas. El secretario de SEMAF Asturias Ángel González advierte de que la información del Ministerio o los audios publicados son sesgados y no reflejan el conjunto de todo lo que pudo haber ocurrido: "se ha difundido de forma sesgada. Las capas de seguridad, quedan muchas cosas por saber".

Esta concentración sindical comenzó con tres minutos de silencio. También silencio ante Delegación del Gobierno en Asturias cuya titular Cecilia Pérez mostró el pesar por los fallecidos, deseó la recuperación de los heridos y resaltó el trabajo coordinado de los servicios públicos de emergencias. Pérez indicó que "el Gobierno de España y el conjunto de administraciones públicas reiteramos nuestro compromiso con las víctimas y de coordinación institucional":

El portavoz del Principado indica que no fue necesario enviar medios de rescate a Toledo. Guillermo Peláez traslada que en Asturias se realizan todos los controles de seguridad. "En cuanto a la infraestructura, se somete a todos los controles, no haya nada que haga pensar en que vaya a haber algún problema".

La portavoz de Agenda España de Vox, presente en Oviedo, Isabel Pérez Moniño acusa directamente al ministro Puente y el presidente de Sánchez de actos criminales por lo que deberían ser juzgados. "Que se dejen bailecitos y de reírse de los españoles. Les señalamos como autores directos de lo ocurrido en Toledo. Vox hará todo lo posible, sus servicios jurídicos, para sentar a esta gobierno criminal y corrupto en el banquillo de los acusados".