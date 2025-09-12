El SIMPA secunda la huelga del 3 de octubre también con exigencias al Principado

El Sindicato Médico Profesional de Asturias secundará la huelga nacional del 3 de octubre contra el Estatuto Marco y añadirá razones de protesta relacionadas con la política sanitaria del Principado de Asturias. El secretario general del SIMPA José Antonio Vidal incide en aprovechar el paro para luchar por sus derechos a nivel autonómico. De esta forma, y a la espera de negociar servicios mínimos en la huelga, 3.600 médicos estarán convocados a la cita. El SIMPA resalta que hay aspectos retributivos como la recuperación de la paga extra de 2010 y organizativos, como la modificación del que consideran "infame" sistema de guardias, seguido de cerca por los cómputos para jubilación o la movilidad forzosa. Otro aspecto al que se ha referido Vidal en la rueda de prensa, acompañado por otros representantes del Simpa, es la necesidad de utilizar a los médicos residentes como "mano de obra barata". Exige además Vidal al Principado que se ponga fin a la 'brecha por exclusividad'. Ha explicado que los profesionales que trabajan en la sanidad asturiana y que lo hacen también en la privada perciben menos dinero por el mismo trabajo. En concreto, Vidal ha afirmado que los médicos que cumplen con su horario en el sistema pública y que deciden trabajar también de forma privada pasan a percibir de la Administración asturiana 1.026 euros menos que sus compañeros en el sistema asturiano. Vidal ha dicho que se produce una "discriminación" porque el horario es el mismo entre unos y otros. "Lo que decimos es que a igual trabajo, igual salario", ha insistido.

La del 3 de octubre es una huelga convocada en toda España liderada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM). Desde el Simpa señalan que se busca la unión no solo para rechazar el proyecto de estatuto marco, sino para exigir ahora es un nuevo estatuto propio, solamente para médicos y facultativos.

Creen que esta movilización puede ser una "oportunidad histórica" y rechazan que se les mezcle con otras especialidades. Existen diferencias, ha explicado Vidal, no solamente en cuanto a responsabilidad, sino en cuanto a formación. Un médico de la sanidad pública emplea once años de su vida en formarse, seis de carrera y cinco de especialidad. "Yo por muchos máster que haga no puedo aspirar a que se me considere fisioterapeuta o enfermera", ha argumentado.

Preguntada por la huelga, la consejera de Salud del Principado Concepción Saavedra se ha referido sólo a los motivos nacionales. Muestra su "preocupación" y espera que la ministra de Sanidad, Mónica García, del ámbito de Sumar y Yolanda Díaz, llegue a un "consenso" con las comunidades autónomas dado que son las que ejercen la mayor parte de las competencias asistenciales y de gestión.

Satse, UGT, Csif y CCOO convocan por su parte una concentración el martes 16 ante el HUCA en contra de la reforma del Estatuto Marco.