Septiembre deja en Asturias 1.200 parados más

Datos

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 1.219 personas en septiembre en Asturias en relación al mes anterior (+2,5%) hasta los 49.517 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de septiembre desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en septiembre en todas las ocasiones, siendo el repunte del último mes la menor subida desde 2020. En el último año el desempleo acumula un descenso de 4.284 parados, lo que supone un 8% menos.

Por sectores, el paro bajó en Construcción, 8 menos (-0.23%), mientras que se incrementó en Servicios, 1089 más (+3.06%); Sin empleo anterior, 71 más (+1.35%); Industria, 47 más (+1.42%); Agricultura, 20 más (+2.54%). Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (36631), Sin empleo anterior (5312), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (807), Industria (3366), Construcción (3401).

En cuanto a sexos, de los 49.517 desempleados registrados en septiembre, 29.335 fueron mujeres, 818 más (+2,9%) y 20.182, hombres, lo que supone un aumento de 401 en el número de desempleados respecto al mes anterior (+2%). En septiembre, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 403 parados más que a cierre del pasado mes (+12,3%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 816 desempleados (+1,81%).

Reacciones

La directora gerente del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa), Begoña López, ha dicho este jueves que a pesar del incremento de parados respecto al mes anterior en Asturias, el de septiembre ha sido "el mejor mes de septiembre en términos de paro registrado desde el año 2007". La secretaria de Empleo de la Comisión Ejecutiva de CCOO de Asturias, Marta Fernández, ha calificado este jueves de "jarro de agua fría" los datos de paro en Asturias correspondientes a septiembre al ser el Principado una de las comunidades en las que más ha crecido el desempleo, y ha advertido de que "las sombras siguen ocupando más que las luces: demasiadas personas sin empleo, muchos trabajos precarios, salarios bajos y escasa protección social". El secretario de Empleo e Industria de UGT Asturias, Javier Campa Méndez, ha alertado este jueves de la pérdida de poder adquisitivo salarial pese al descenso interanual del paro en Asturias tras conocer que el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo en el Principado subió en 1.219 personas en septiembre en Asturias en relación al mes anterior (+2,5%) hasta los 49.517 desempleados. En el último año el desempleo acumula un descenso de 4.284 parados, lo que supone un 8% menos. Campa advierte de que la inflación y los incrementos en vivienda y precios básicos siguen erosionando las rentas del trabajo. El director de Apoyo Corporativo de Fade Ignacio García resalta que septiembre termina con siete meses de mejora pero también aprecia que "Asturias tiene los mejores datos de los últimos". También se fija en el número de afiliados que la subida interanual supera la media anual por primera vez desde 2010. En septiembre ha caído el número de cotizantes sobre todo en sanidad, educación, comercio y hostelería.