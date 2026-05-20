El PSOE va camino de presentar voto particular en el dictamen de Mina Cerredo

Comisión de Mina Cerredo. Los socialistas van camino de presentar un voto particular porque disienten del señalamiento de responsables concretos tanto en nombres y apellidos de políticos como de funcionarios. La portavoz socialista en la Junta Dolores Carcedo recalca que su posición no ha cambiado y van camino de desligarse del voto general. La presidenta de la comisión Covadonga Tomé eleva la crítica al PSOE porque un probable voto particular sería una traición a la familia minera. En este sentido, el portavoz parlamentario de Izquierda Unida Convocatoria por Asturies Xabel Vegas cree que la lealtad de los socios de gobierno también se demuestra con esta discrepancia. Vegas están satisfecho porque la comisión va camino de aceptar la ampliación de las ayudas porque se añadiría las familias de los heridos y del fallecido en 2022 sin perjuicio de que se pueda determinar indemnizaciones por responsabilidad patrimonial del Principado en el futuro.

La portavoz de Vox Carolina López sí ve el conflicto interno del gobierno mientras el popular Luis Venta reprocha a los socialistas la defensa privilegiada de compañeros de partido. El diputado de Foro Adrián Pumares cree que, en todo caso, el dictamen será aprobado con amplio consenso.

Por otor lado, Vegas critica a socialistas y populares por no incluir entre los responsables políticos al alcalde socialista de Degaña Óscar Ancares por “sospechosa” relación con el empresario Chus Mirantes porque no cobró tasas municipales a Blue Solving. Tomé sólo critica al PP.