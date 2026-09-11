Los promotores del centro de datos de Salas piden la declaración PIER

Digital Valley Asturias, la iniciativa para implantar en Salas un campus tecnológico de nueva generación dedicado al procesamiento, almacenamiento y gestión de datos, ha solicitado su tramitación como Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER). La petición será evaluada por la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación de Asturias (Sekuens).

Según ha informado el Ejecutivo regional, la empresa promotora, Sales For You Consulting (S4U), prevé realizar una inversión de 1.226 millones con capacidad para generar más de 1.300 empleos anuales en el futuro polígono de Nonaya.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha recorrido este viernes los terrenos en los que se ubicará la instalación acompañado por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez; el acalde de Salas, Sergio Hidalgo, y el director de Sekuens, David González.

Barbón se ha referido a la presentación de la solicitud como "un nuevo paso en el desarrollo de un proyecto que puede contribuir a transformar la economía del concejo y situar Asturias a la vanguardia de las grandes infraestructuras digitales". También ha destacado la importancia de que los promotores hayan iniciado formalmente el procedimiento previsto en la legislación autonómica para su tramitación como PIER. "Supone una certeza más en un camino en el que vamos dando pasos de la mano", ha comentado.

El dirigente asturiano ha reivindicado la "seguridad" del proyecto y ha querido transmitir tranquilidad a la ciudadanía, sobre todo en relación a los criterios ambientales. "Esto ya no son los centros de datos de hace unos años, ha cambiado por completo, me refiero al consumo de agua, incluso aquí va prevista la producción de energía", ha comentado.

Según han explicado desde el Gobierno asturiano, Digital Valley Asturias plantea construir un campus tecnológico que incluirá un gran centro de datos que también podrá albergar servicios digitales avanzados vinculados a la inteligencia artificial, la computación en la nube y otras tecnologías relacionadas con la economía del dato.

La iniciativa prevé ocupar una superficie de 154.584 metros cuadrados. De esa extensión, 46.865 corresponderán a equipamientos, mientras que un 28% del ámbito se reservará para zonas verdes. El recinto contará también con 375 plazas de aparcamiento.

El informe de impacto económico encargado por los promotores a la consultora Price Waterhouse Coopers estima que Digital Valley generará 1.318 empleos anuales entre puestos directos, indirectos e inducidos.

También calcula que el proyecto aportará 4.177 millones al producto interior bruto (PIB) autonómico durante veinte años y generará un beneficio fiscal acumulado de 753 millones. De esta última cantidad, 26,4 millones corresponderían a ingresos fiscales para el concejo de Salas durante la fase de construcción.

Los promotores prevén ejecutar la inversión en dos fases. La primera movilizará 240 millones y segunda contará con una inversión de 960 millones. A estas cantidades se sumarán las actuaciones relacionadas con los terrenos, la urbanización y la instalación fotovoltaica.

La ley PIER permitirá evaluar el proyecto en profundidad. A partir de ahora corresponde realizar un análisis técnico exhaustivo de la calidad, la viabilidad y la solvencia de la iniciativa, así como de su impacto económico, social, territorial y ambiental.

La Agencia Sekuens se encargará de examinar la documentación registrada, según los requisitos y criterios establecidos en la normativa autonómica.