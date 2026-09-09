Un proyecto que reúne sobre un mismo escenario dos obras separadas por mundos musicales diferentes: los Kindertotenlieder de Gustav Mahler y Suor Angelica de Giacomo Puccini.

Dos compositores, dos lenguajes y dos maneras de acercarse a un territorio común: el dolor provocado por la muerte de un hijo.

Mahler parte de los poemas que Friedrich Rückert escribió tras perder a dos de sus hijos y convierte ese duelo íntimo en cinco canciones de una intensidad extraordinaria. Puccini nos lleva, en cambio, hasta el convento en el que Sor Angélica vive recluida y separada del hijo al que no ha vuelto a ver durante siete años. Cuando descubre que el niño ha muerto, su mundo se derrumba.

Rechi une ambos universos bajo una sola palabra: "Sorrow". Una palabra inglesa que significa tristeza, pero también pesar, aflicción, duelo; algo más hondo que la simple tristeza y que parece atravesar las dos partituras.

Así, lo que inicialmente son dos obras independientes se convierte en un único recorrido dramático y emocional. Del dolor contenido y casi metafísico de Mahler al desgarro teatral de Puccini. De la pérdida a la búsqueda de consuelo; de la ausencia a la posibilidad de redención.

Con dirección musical de Diego Martin-Etxebarria, escenografía y vídeo de Sebastian Ellrich, vestuario de Gabriela Salaverri, iluminación de Alberto Rodríguez y coreografía de Mar Gómez, Sorrow llegará al Teatro Campoamor los días 11, 13, 16 y 19 de septiembre (Ópera de Oviedo).

Y será precisamente Joan Anton Rechi quien nos ayude hoy a descubrir cómo se construye escénicamente un puente entre Mahler y Puccini y cómo dos historias distintas pueden terminar convirtiéndose en una sola.