Prisión provisional para el detenido por matar a sus familiares en Vallobín

El juez de Instrucción del Tribunal de Instancia, plaza número 1, de Oviedo, de acuerdo con la prisión de Fiscalía, ha dictado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del detenido por la muerte de dos personas, su hermana y su cuñado, en Oviedo.

Lo hace por dos delitos de homicidio o asesinato, que se irán viendo según avance la instrucción. La prisión se adopta por riesgo de fuga por la extrema gravedad y falta de arraigo, además de la reiteración delictiva y tiene un historial delictivo importante.

Los hechos ocurrieron el pasado martes en el domicilio que el acusado y las víctimas compartían en la calle Vázquez de Mella, en el barrio ovetense de Vallobín.

El acusado, que ya había estado en prisión por matar a otras dos personas en los años 80, acabó con la vida de su hermana y su cuñado a quienes presuntamente asestó varias puñaladas. Fue un toxicómano que acudió a la vivienda a comprar droga quien dio la voz de alarma a la policía.