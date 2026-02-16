El Principado autoriza la inversión de Costco con condiciones en empleo

Costco, adelante

El Principado autoriza con condiciones la llegada de Costco a Siero y con el voto en contra del consejero de Izquierda Unida en el ejecutivo de Adrián Barbón. El Consejo de Gobierno da permiso al amparo de la ley de Proyectos de Interés Estratégico para una inversión mínima de 45 millones. Hay varias condiciones: 170 empleos en los primeros tres años y 260 en los tres siguientes; paridad de sexo en el personal; 87% de contratos indefinidos; uso de infraestructuras públicas y privadas ya existentes; incorporar productos locales incluso con marca propia; y colaborar con entidades sin ánimo de lucro. El consejero de Industria Borja Sánchez explica que así se garantiza la sostenibilidad de la inversión.

Costco llegará a una parcela de 54.000 metros cuadrados en el Parque Empresarial de Bobes, cerca de Amazon. Tendrá un aparcamiento de 822 plazas y 16 surtidores de combustible. Podría generar unos 700 empleos indirectos.

El alcalde de Siero Ángel García ‘Cepi’ había insistido los últimos años en la importancia de esta inversión, también lo ha hecho estas últimas semanas. El portavoz del Principado Guillermo Peláez puntualiza que el acuerdo no es fruto de la presión. Todo el mundo sabía desde hacía tiempo que la autorización llegaría al Consejo de gobierno: "es un día feliz" argumenta porque traerá empleo e ingresos para el Ayuntamiento que revertirán en servicios públicos e infraestructuras. "Es bueno para Asturias", concluye.

El caso es que la autorización de Cotsco viene con discrepancia en el gobierno de coalición. Izquierda Unida siempre ha estado en contra de abrir la vía del Interés Estratégico para esta inversión y por eso su consejero, Ovidio Zapico ha votado en contra. Y, atención, no lo hace sólo por razones políticas, también jurídicas porque ve que el expediente es “vulnerable”. La Consejería no va a tomar decisión alguna sobre este asunto pero sí que lo van a abordar en la Colegiada de Izquierda Unida. Zapico recuerda que ya se opusieron a la llegada de universidades privadas (con reclamaciones judiciales de IU) o las prácticas de estudiantes de esas instituciones en el SESPA. Cepi da gracias a Barbón pero lamenta la posición del socio minoritario del gobierno, Izquierda Unida.

UGT a favor, CCOO y Comerciantes, en contra

Fuera del Ayuntamiento de Siero, hay más comentarios porque esta inversión satisface o decepciona a diversas instancias. El secretario de UGT Javier Fernández Lanero aplaude el permiso siempre que sea compatible con el comercio a pie de calle. Las condiciones laborales de la multinacional americana son buenas, afirma.

Sin embargo, un sindicato está en contra: Comisiones Obreras considera que el futuro de Asturias no puede pasar por construir, con atajos, un supermercado en suelo industrial. Comisiones lamenta que una ley tan relevante como la de proyectos estratégicos se haya hecho a la medida de la intención electoralista y personal del alcalde de Siero,

Y rechazo también de los empresarios: la Unión de Comerciantes está en contra. Es un precedente grave porque los PIER “no se pueden convertir en un atajo para alterar reglas urbanísticas y sectoriales sin justificación reforzada”. La organización empresarial entiende que “si se califica como estratégico un modelo de gran distribución propio del siglo XX, la figura pierde sentido y se desnaturaliza”. Fernando Clavijo es el gerente de la Unión de Comerciantes.