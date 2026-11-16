El Principado amplía las deducciones fiscales a contribuyentes de menos de 50.000 euros como "clase media y trabajadora"

Impuestos

El camino legislativo del presupuesto del Principado para 2027 ha comenzado una vez que el Consejo de Gobierno ha aprobado del proyecto. Ahora, la parte fiscal ya no se puede cambiar. Si salen adelante, el Principado contará con 7.254 millones de euros, cifra nunca vista con un incremento de 3,7%, es decir, 261 millones más de gasto e inversión. Hay varias novedades en la llamada “vía fiscal asturiana”, es decir, las deducciones de precisión que el Gobierno de Adrián Barbón ha elegido frente a las exigencias de deflactación de los impuestos para adaptarlos al valor real del dinero.

Lo principal es que la mitad de la deducción de IRPF alcanzará a los contribuyentes de hasta 50.000 euros en declaración individual y de hasta 73.000 en conjunta para favorecer a "clases medias y trabajadoras", afirma el consejero de Hacienda Guillermo Peláez. Así, 40.000 contribuyentes guardarán en sus bolsillos 26 millones de euros, es decir, una media de 650 euros por contribuyente. Las deducciones alcanzan también a la compra de primera vivienda habitual. En ese sentido, se habilita una deducción de IRPF de 5.000 euros en el año de la compra y 1.000 en los años en los que continúe esa adquisición. Además, no habrá que pagar el impuesto de Donaciones para las viviendas que entreguen abuelos y padres a sus hijos y nietos siempre que el valor donado sea inferior a 150.000 euros. Estas deducciones suponen rebajar la recaudación de 12,5 millones.

Para evitar el uso de la vivienda como negocio, el Principado prevé elevar la carga fiscal en el impuesto de Transmisiones Patrimoniales de manera que el tipo subirá al 10% si el adquiriente suma ya 2 viviendas, del 12% en el caso de 3 viviendas y hasta el 14% si suma 4 o más viviendas en su haber. Además, se prevé una desgravación de 50 euros para empadronados aquí que se alojen en establecimientos turísticos de Asturias. También limitaciones al pago tributario para personas que padecieron los efectos de la talidomida.

Inversión y gasto

En la parte de gasto, la inversión productiva se mantiene con 1.000 millones de euros. El Gobierno destaca que se conserva la cantidad de 2025 porque el Principado cubre con fondos propios los 175 millones menos de fondos europeos que han sostenido buena parte de la inversión tras la pandemia. El presupuestario sanitario sube un 5% con medidas como más personal. Se prevén 18 millones para la ampliación del Hospital de Cabueñes. En Educación, se prevé culminar el acuerdo que terminó a la huelga de la enseñanza de 2025. Se eleva la partida para infraestructuras sanitarias hasta 3 millones y se prevé un plan plurianual. Sobre la unificación de sedes judiciales en Oviedo, poco avance, sólo el compromiso de que se trabaja en ello. El presupuesto prevé un nuevo centro de internamiento de menores ante los problemas del equipamiento de Sograndio. El Consorcio de Transporte prevé una subida del 38% y se encargará un estudio sobre el impacto de asumir las Cercanías ferroviarias.

Apoyo imprescindible

El ejecutivo tendrá que llegar a un acuerdo con la diputada Covadonga Tomé para conseguir el cuarto “sí” a las cuentas de la comunidad autónoma. La parlamentaria reafirma su disposición a negociar pero, advierte, esperan datos de las zonas tensionadas desde hace dos semanas. Recordamos que Tomé exige declarar ‘zona tensionada’ toda el área central de Asturias. También pide ayudas al alojamiento para estudiantes, mejora de infraestructuras y dignificación salarial de los profesores ayudantes doctores, avisa, esas demandas eran indispensables para continuar negociando.