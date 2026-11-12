Asesinada una mujer de 30 años en Gijón

Una mujer ha sido hallada este jueves muerta en Gijón, en la calle Francisco Eiriz, en el barrio de Jove, han confirmado a Europa Press desde la Policía Nacional.

De acuerdo a las mismas fuentes, ha sido detenido un hombre, acusado de ser el autor del crimen, que se habría producido sobre las 15.00 horas.

Desde Delegación del Gobierno en Asturias se ha indicado que todo apunta a que pueda ser un caso de violencia de género, si bien se están recabando aún todas las pruebas y se espera confirmación por parte del Ministerio.