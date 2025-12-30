El presidente asegura haber cumplido 21 de los 25 compromisos del Principado para 2025

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha asegurado este martes que el Gobierno ha cumplido 21 de los 25 compromisos que se fijó para 2025 y ha indicado que los cuatro pendientes ya están en desarrollo.

Así lo ha afirmado en una rueda de prensa en la que ha hecho balance del año que finaliza, en la que ha asegurado que Asturias "crece" tanto en demografía como económicamente. Ha destacado el presidente que Asturias está ganando en población, en número de empleados, en constitución de nuevas empresas y en conectividad.

También se está viviendo, a su juicio, un "resurgir industrial" con hitos como la adquisición del 'tallerón' de Duro Felguera por parte de Indra o el "liderazgo" de los astilleros Armón y Gondán.

Barbón ha indicado también que se está avanzando en la construcción de vivienda pública, subrayando que se han licitado 1.500 en 2025. Por otro lado, ha calificado la "vía fiscal asturiana" como un "éxito" y mencionado otros hitos como la "culminación de la arquitectura institucional" para la captación de inversiones, la mejora del estado de bienestar con la red de escuelas infantiles gratuitas, la contratación de más personal sanitario y docente, o la puesta en marcha del programa 'alquilámoste'.

En 2025, ha agregado, se ha celebrado "por todo lo alto" los 40 años del lema 'Asturias, paraíso natural' y se ha trabajado en el refuerzo de la prevención de incendios forestales, así como en la negociación del pacto por el medio rural asturiano.

Recordando a los fallecidos en accidentes laborales, especialmente en los mineros de Vega de Rengos y Cerredo, Barbón ha señalado que "ha sido un año en el que ha habido noticias malas" pero también "ha habido avances considerables que tenemos que remarcar".

4 OBJETIVOS PENDIENTES

De los 25 objetivos que se fijó el Ejecutivo para este año, cuatro "se completarán en los próximos meses" según Barbón.

El primero de ellos es la creación de plazas en el Servicio de Salud y la aplicación del Plan de Puestos de Difícil Cobertura en la zona rural, algo que "todavía se está negociando".

En segundo lugar se encuentra el apoyo a la nueva economía verde, ya que inicialmente se iba a hacer a través del fondo de transición justa, pero se empleará la vía del IDAE, aunque "el resultado va a ser el mismo".

En tercer lugar, se encuentra el objetivo de respaldo a la cabaña ganadera. "En este caso no porque no se haya ejecutado lo que habíamos previsto, sino por la aparición de nuevas enfermedades", ha asegurado el presidente.

Finalmente, el cuarto objetivo en cumplimiento es el refuerzo del servicio de ayuda a domicilio. "Es verdad que aunque aquí se ha avanzado mucho en todo lo que tiene que ver con ayuda a domicilio y la celeridad en la resolución de la dependencia, aún no se han logrado los objetivos, aunque estamos avanzando", ha asegurado.

REACCIÓN DE COVADONGA TOMÉ

La diputada y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha cuestionado este lunes el balance realizado este martes del presidente del Principado, Adrián Barbón, sobre los compromisos cumplidos en 2025, al considerar que "eran tan abstractos que cuesta distinguir los que se han cumplido de los que no".

Tomé ha afirmado que entre los logros destacados por el jefe del Ejecutivo autonómico figuran varias iniciativas impulsadas por su formación. "Es el caso del crecimiento en vivienda pública, uno de nuestros pilares en las negociaciones presupuestarias; así como la incorporación de profesionales a Atención Primaria. También la red pública de 0 a 3 años y las políticas de salud mental tienen nuestro sello", ha señalado.

La diputada se ha mostrado crítica con la gestión del transporte ferroviario y la situación industrial. "Nos sorprende que alardee de una Asturias conectada, cuando cerramos el año con problemas de calado en la red de Cercanías", ha indicado, antes de advertir que "no hay resurgir industrial mientras las multinacionales sigan sin comprometerse con el territorio".

Por último, Tomé ha subrayado la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en el trabajo y ha reclamado "un compromiso firme contra la siniestralidad laboral, porque el trabajo no puede seguir costando la vida".

RESPUESTA DE ADRIANA LASTRA

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha afirmado que las políticas públicas del Ejecutivo central "refuerzan el crecimiento y la igualdad de oportunidades" en el Principado, durante la presentación del balance del informe de rendición de cuentas 'Cumpliendo' de 2025.

Lastra ha señalado que Asturias registra más afiliaciones a la Seguridad Social, más contratos indefinidos y mejores pensiones que en años anteriores, consolidando lo que ha calificado como "escudo social". Según los datos aportados, las afiliaciones se han incrementado en 32.238 respecto a noviembre de 2018, los contratos indefinidos un 175% en comparación con 2019, y la pensión media de jubilación alcanza los 1.779 euros mensuales, 439 euros más que en 2018.

También destaca la aprobación del Real Decreto-Ley del 23 de diciembre que garantiza la revalorización de las pensiones en 2026 un 2,7% con carácter general y entre un 7% y un 11,4% para las mínimas, no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital. En Asturias, el IMV cuenta con 43.331 perceptores y el Bono Social Eléctrico con 43.482 beneficiarios.

Las becas del curso 2024/2025 alcanzan las 15.702, mientras que el Principado recibirá 4.192 millones de euros entre entregas a cuenta y la liquidación de 2024, un 6,1% más que el ejercicio anterior. La senda de déficit propuesta para 2026-2028 concede además un margen fiscal de 103 millones.

La delegada ha recordado que, desde la llegada del actual Gobierno, los recursos para financiar servicios públicos en Asturias se han incrementado un 37,7%, con 6.438 millones adicionales. La condonación de deuda alcanza los 1.508 millones, lo que reducirá el endeudamiento autonómico un 36% respecto a 2023.

En materia de movilidad, Lastra señala el próximo lanzamiento del Abono Único de Transportes, con el modelo asturiano de la tarjeta Conecta como referente. Permitirá viajar por toda España en trenes de media distancia, cercanías y autobuses estatales por una tarifa mensual de 60 euros -30 para menores de 26 años-, manteniéndose además la gratuidad de los cercanías en Asturias durante 2026.

VIVIENDA

La inversión en vivienda supera los 285 millones de euros, con fondos destinados a planes estatales, programas de rehabilitación, el Bono Joven y préstamos ICO. En el ámbito de digitalización y modernización, la inversión creció un 1.605% en siete años, hasta los 262,7 millones, con programas como el Kit Digital que ha beneficiado a 65.637 personas en la región.

Lastra también ha subrayado el aumento del 199% en las inversiones del Ministerio de Industria y Turismo desde 2019, hasta los 604,9 millones, y la continuidad del apoyo al tejido productivo y los sectores innovadores. Concluye que el Gobierno "seguirá comprometido con el desarrollo socioeconómico, las políticas sociales, la igualdad y la lucha contra la violencia de género", para que "nadie se quede atrás".