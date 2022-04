02X08: Intoxicaciones

LEER MÁS TODOS LOS CAPÍTULOS TEMPORADA 2

Si la intoxicación es por una dosis errónea de un medicamento es poco frecuente que haya un problema grave con los fármacos más habituales para niños, pero en todo caso conviene consultar. Mucho cuidado con despistarnos. Que el propio niño ingiera un fármaco de los que podemos tener por casa sí supone un gran problema. Evitar los efectos secundarios es sencillo si se actúa con rapidez.

Mención especial para los antigripales, por muy pediátricos que pongan ser. Sus componentes hacen poco recomendable recurrir a ellos sin supervisión.

Las intoxicaciones también pueden ser no farmacológicas, sobre todo con productos de limpieza. La gran mayoría de los que podemos tener en casa no serán tóxicos si no pasa de tomar “un chupito”. Un exceso de baba o lesiones en la boca son dos síntomas que pueden ponernos en alerta pero nunca debemos provocarles el vómito.

Nuestra pediatra Mireia Arroyo, profesional del SESPA que trabaja en el Hospital San Agustín, nos da un consejo. Nunca utilizar envases comunes para conservar este tipo de productos porque puede suponer un susto importante. Como dicen las etiquetas, mantener los productos fuera del alcance de los niños es fundamental. No podemos confiarnos y pensar que “era imposible que llegase ahí” o que la tapa de seguridad es la panacea.

En caso de ingesta accidental, podemos llamar al Instituto Nacional de Toxicología. Teléfono 91.562.04.20. Aparece en los productos de limpieza y similares.

