POLÉMICA

La Universidad de Oviedo rechaza ceder ya la Facultad de Ciencias dada la situación de El Cristo

La institución académica responde al CGPJ y el Principado que abogan por esa cesión que dé pie a comenzar la unificación de sedes judiciales en Oviedo

Arturo Téllez

Oviedo |

El Ministerio de Seguridad Social adscribe a la Universidad de Oviedo varios edificios del viejo HUCA
El Ministerio de Seguridad Social adscribe a la Universidad de Oviedo varios edificios del viejo HUCA | ondacero.es

La Universidad de Oviedo descarta en este momento ceder la Facultad de Ciencias para permitir la unificación de sedes judiciales de Oviedo hasta que no se sepa la ubicación de los estudios que irán al campus de El Cristo. Hace unos días, el vocal del Consejo General del Poder Judicial, el asturiano Bernardo Fernández, aludía a la necesidad de afrontar este cambio de forma urgente. Fue refrendado unos días después por el portavoz del Principado Guillermo Peláez al decir que esa cesión “sería una buena noticia”. Pero el problema es que la Universidad cuenta con tener espacios nuevos en el Cristo, en el viejo hospital cuya demolición precisamente está paralizada al menos hasta octubre por decisión del gobierno asturiano por razones técnicas.

Así las cosas, la institución que dirige Ignacio Villaverde advierte de que "a día de hoy no existen aún las infraestructuras necesarias que permitan materializar ese traslado en condiciones adecuadas, a la espera de que el nuevo campus de El Cristo pueda hacerse realidad y posibilite la liberación de los espacios de Llamaquique conforme a lo previsto". La Universidad de Oviedo niega "haber incumplido los compromisos adquiridos por su parte".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer