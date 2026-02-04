La Universidad de Oviedo rechaza ceder ya la Facultad de Ciencias dada la situación de El Cristo

La Universidad de Oviedo descarta en este momento ceder la Facultad de Ciencias para permitir la unificación de sedes judiciales de Oviedo hasta que no se sepa la ubicación de los estudios que irán al campus de El Cristo. Hace unos días, el vocal del Consejo General del Poder Judicial, el asturiano Bernardo Fernández, aludía a la necesidad de afrontar este cambio de forma urgente. Fue refrendado unos días después por el portavoz del Principado Guillermo Peláez al decir que esa cesión “sería una buena noticia”. Pero el problema es que la Universidad cuenta con tener espacios nuevos en el Cristo, en el viejo hospital cuya demolición precisamente está paralizada al menos hasta octubre por decisión del gobierno asturiano por razones técnicas.

Así las cosas, la institución que dirige Ignacio Villaverde advierte de que "a día de hoy no existen aún las infraestructuras necesarias que permitan materializar ese traslado en condiciones adecuadas, a la espera de que el nuevo campus de El Cristo pueda hacerse realidad y posibilite la liberación de los espacios de Llamaquique conforme a lo previsto". La Universidad de Oviedo niega "haber incumplido los compromisos adquiridos por su parte".