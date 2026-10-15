Reina pide «cambiarle la cara a los últimos partidos fuera de casa»

El Real Oviedo volvió al trabajo este jueves en El Requexón con la visita a Ceuta del domingo, a las 14 horas, como siguiente compromiso. Alberto Reina pidió aprovechar el impulso de la victoria ante el Eibar para corregir la imagen de las últimas salidas: «Tenemos muchas ganas de seguir esta línea, de volver a dar lo mejor de nosotros y de cambiarle la cara a los últimos partidos fuera de casa».

«Fue un gran partido, nos merecimos la victoria, se vio un gran equipo y es la línea a seguir», valoró el centrocampista. Su exigencia pasa por reducir las diferencias de rendimiento: «Si seguimos con esos picos altos y bajos, no vamos a tener un buen final. Tenemos que mantener una buena línea, dar un pasito más adelante todos».

Las bajas han obligado a Julián Calero a buscar alternativas. «Todos sabemos que tenemos muchas lesiones por mala suerte y el míster está buscando soluciones. Optó por esa opción y salió muy bien. Estuvimos cómodos y ojalá se mantenga», explicó sobre la propuesta del último encuentro. En lo personal, Reina se siente «más futbolista de dentro», aunque está «preparado para lo que el equipo necesite».

El jugador reconoció que las llamadas del verano afectaron a su concentración: «Te hacen no estar al cien por cien en el verde, aunque tú no lo quieras». Ahora asegura que está «muy a gusto y con ganas de ayudar al equipo». «Cada partido estoy yendo a más. No he tenido el comienzo que yo quería, pero creo que estoy ayudando», añadió.

Reina destacó la unión del vestuario y pidió responder con los futbolistas disponibles: «Seamos quince o seamos veinte, tenemos que ir todos a una e ir sumando de tres». Para valorar el alcance del equipo prefiere esperar: «Las notas te las ponen en mayo, no en la jornada nueve».

El domingo vivirá un regreso especial. «Tengo muchos amigos y, en parte, estoy hoy aquí por lo que viví allí», dijo sobre Ceuta. De José Juan Romero destacó que le dio «mucha confianza» y le ayudó «mucho». Pese al mal inicio del rival, espera una visita exigente y fija una meta: «Sacar lo máximo de cada uno para traernos los tres puntos de allí».