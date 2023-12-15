Consulta las citas deportivas del fin de semana

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Chisco García

Oviedo | 15.12.2023 14:13

SEGUNDA FEDERACIÓN

VETUSTA

OURENSE

SAB. 15.45

ZAMORA

LANGREO

SAB. 17.30

RAYO CANTABRIA

COVADONGA

DOM. 16.00

AVILÉS

COMPOSTELA

DOM. 17.00

MARINO

ARANDINA

DOM. 17.00

TERCERA

LEALTAD

PRAVIANO

SAB. 15.45

TITÁNICO

CEARES

DOM. 12.00

CONDAL

L’ENTREGU

DOM 12.00

URRACA

LUARCA

DOM 12.00

LENENSE

AVILÉS STADIUM

DOM 12.00

INDUSTRIAL

LLANERA

DOM 12.00

COLUNGA

BARCIA

DOM 15.45

SPORTING ATLÉTICO

CAUDAL

DOM. 15.45

TUILLA

LLANES

DOM. 15.45

SEGUNDA FEMENINA

REAL OVIEDO

SPORTING


BALONCESTO

LEB ORO

ALICANTE

ALIMERKA OVIEDO

HOY 20.45

LIGA EBA

CULLEREDO

UNIVERSIDAD OVIEDO

SAB. 19.30

TARTIERE AUTO

AVILA

SAB. 20.00

TORMES

CIRCULO

DOM. 12.00

LIGA FEMENINA 2

LEÓN

SANFER ADBA

DOM. 12.00

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

LOBAS OVIEDO

MOTIVE.CO GIJÓN

PLATA FEMENINA

PALENCIA

GIJÓN

SAB 18.00

SIERO

CAÑIZA

SAB. 19.00

HONOR PLATA MASCULINA

SAN PABLO BURGOSQ

UNIÓN FINANCIERA

DOM. 12.00

1ª NACIONAL MASCULINA

HORIZONTE ATLÉTICA

SORIA

SAB 18.00

UNIVERSIDAD LEON

AUTOCENTER PRINCIPADO

SAB 18.00

GRUPO

RECOLETAS

SAB. 20.00

LAFUENTE PEREDA

ROYAL PREMIUM GIJON

DOM. 12.30

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

TELECABLE

LAS ROZAS

SAB. 19.15

PLATA FEMENINA

RASPEIG

PATINALON

SAB. 18.00

LENA

ROLLER OVIEDO

OK LIGA BRONCES NORTE

RAXOI

ROLLER

SAB. 16.00

ARECES

ROCHAPEA

SAB. 20.00

TRAVIESAS

MIERES

SAB. 20.00

PATINALON

JOLASETA

DOM. 12.30

TELECABLE

BADMINTON

OVIEDO

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR

BELENOS

QUESOS ENTREPINARES

SAB. 16.15

DIVISIÓN DE HONOR B

REAL OVIEDO

ZARAUTZ

SAB. 16.30

HERNANI

GIJÓN

SAB. 16.00


VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

CV OVIEDO

ASTILLERO

SAB. 17.00

VOLEY OURENSE

COVADONGA

SAB. 19.00

SUPERLIGA 2 MASCULINA

VOLEI DUMBRÍA

JOVELLANOS

SAB. 18.00

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

OVIEDO

GALDAKAO

SAB. 19.30

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

UNIVERSIDAD DE BURGOS

LA CURTIDORA

SAB. 16.00

LA CALZADA

TEIS

DOM. 11.00

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