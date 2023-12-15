Consulta las citas deportivas del fin de semana

SEGUNDA FEDERACIÓN
VETUSTA
OURENSE
SAB. 15.45
ZAMORA
LANGREO
SAB. 17.30
RAYO CANTABRIA
COVADONGA
DOM. 16.00
AVILÉS
COMPOSTELA
DOM. 17.00
MARINO
ARANDINA
DOM. 17.00
TERCERA
LEALTAD
PRAVIANO
SAB. 15.45
TITÁNICO
CEARES
DOM. 12.00
CONDAL
L’ENTREGU
DOM 12.00
URRACA
LUARCA
DOM 12.00
LENENSE
AVILÉS STADIUM
DOM 12.00
INDUSTRIAL
LLANERA
DOM 12.00
COLUNGA
BARCIA
DOM 15.45
SPORTING ATLÉTICO
CAUDAL
DOM. 15.45
TUILLA
LLANES
DOM. 15.45
SEGUNDA FEMENINA
REAL OVIEDO
SPORTING
BALONCESTO
LEB ORO
ALICANTE
ALIMERKA OVIEDO
HOY 20.45
LIGA EBA
CULLEREDO
UNIVERSIDAD OVIEDO
SAB. 19.30
TARTIERE AUTO
AVILA
SAB. 20.00
TORMES
CIRCULO
DOM. 12.00
LIGA FEMENINA 2
LEÓN
SANFER ADBA
DOM. 12.00
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
LOBAS OVIEDO
MOTIVE.CO GIJÓN
PLATA FEMENINA
PALENCIA
GIJÓN
SAB 18.00
SIERO
CAÑIZA
SAB. 19.00
HONOR PLATA MASCULINA
SAN PABLO BURGOSQ
UNIÓN FINANCIERA
DOM. 12.00
1ª NACIONAL MASCULINA
HORIZONTE ATLÉTICA
SORIA
SAB 18.00
UNIVERSIDAD LEON
AUTOCENTER PRINCIPADO
SAB 18.00
GRUPO
RECOLETAS
SAB. 20.00
LAFUENTE PEREDA
ROYAL PREMIUM GIJON
DOM. 12.30
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
TELECABLE
LAS ROZAS
SAB. 19.15
PLATA FEMENINA
RASPEIG
PATINALON
SAB. 18.00
LENA
ROLLER OVIEDO
OK LIGA BRONCES NORTE
RAXOI
ROLLER
SAB. 16.00
ARECES
ROCHAPEA
SAB. 20.00
TRAVIESAS
MIERES
SAB. 20.00
PATINALON
JOLASETA
DOM. 12.30
TELECABLE
BADMINTON
OVIEDO
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR
BELENOS
QUESOS ENTREPINARES
SAB. 16.15
DIVISIÓN DE HONOR B
REAL OVIEDO
ZARAUTZ
SAB. 16.30
HERNANI
GIJÓN
SAB. 16.00
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
CV OVIEDO
ASTILLERO
SAB. 17.00
VOLEY OURENSE
COVADONGA
SAB. 19.00
SUPERLIGA 2 MASCULINA
VOLEI DUMBRÍA
JOVELLANOS
SAB. 18.00
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
OVIEDO
GALDAKAO
SAB. 19.30
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
UNIVERSIDAD DE BURGOS
LA CURTIDORA
SAB. 16.00
LA CALZADA
TEIS
DOM. 11.00