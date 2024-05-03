Consulta la agenda del fin de semana

SEGUNDA FEDERACIÓN
VETUSTA
FABRIL
DOM. 12.00
MARINO
COVADONGA
DOM. 12.00
AVILÉS
OURENSE
DOM. 12.00
LANGREO
CAYÓN
DOM. 12.00
TERCERA
BARCIA
SPORTING ATLÉTICO
SAB. 17.00
LLANES
LENENSE
DOM. 12.00
LUARCA
INDUSTRIAL
DOM. 12.00
AVILÉS STADIUM
LEALTAD
DOM. 12.00
L’ENTREGU
TUILLA
DOM. 18.00
CAUDAL
URRACA
DOM. 18.00
TITÁNICO
CONDAL
DOM. 18.30
COLUNGA
CEARES
DOM. 19.00
LLANERA
PRAVIANO
DOM. 19.30
SEGUNDA FEMENINA
REAL OVIEDO
PRADEJÓN
DOM. 12.00
OSASUNA
SPORTING
DOM. 11.00
BALONCESTO
LEB ORO
VALLADOLID
ALIMERKA OVIEDO
HOY 21.00
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
ROCASA
LOBAS OVIEDO
SAB. 18.30
ELDA
MOTIVE.CO
SAB. 18.00
HONOR PLATA MASCULINA
UNIÓN FINANCIERA
SAN PABLO BURGOS
SAB. 19.00
1ª NACIONAL MASCULINA
SORIA
HORIZONTE ATLÉTICA
SAB 19.00
AUTOCENTER PRINCIPADO
ADEMAR LEÓN
SAB 19.00
RECOLETAS
GRUPO
SAB. 19.00
ROYAL PREMIUM
PEREDA
SAB. 19.00
OK LIGA FEMENINA
TELECABLE
CORUÑA
SAB. 17.30
OK LIGA BRONCES NORTE
PATINALON
COMPAÑÍA
DOM. 12.30
ROLLER
AURRERÁ
DOM. 12.30
TELECABLE
JOLASETA
DOM. 12.30
MUNDAIZ
MIERES
DOM. 12.30
F-1
Gran Premio de Miami
VIERNES
Entrenamientos Libres 1: 18:30
Clasificación al sprint: 22:30
SÁBADO
Carrera al sprint: 18:00
Clasificación carrera: 22:00
DOMINGO
Carrera: 22:00