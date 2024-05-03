POLIDEPORTIVO

Consulta la agenda del fin de semana

Repasamos las principales citas de nuestros equipos en el fin de semana donde concluye la competición regular en 2ª RFEF y donde el Alimerka Oviedo Baloncesto puede certificar su permanencia en LEB Oro. Fernando Alonso afronta el Gran Premio de Miami.

Chisco García

Oviedo | 03.05.2024 14:40

SEGUNDA FEDERACIÓN

VETUSTA

FABRIL

DOM. 12.00

MARINO

COVADONGA

DOM. 12.00

AVILÉS

OURENSE

DOM. 12.00

LANGREO

CAYÓN

DOM. 12.00

TERCERA

BARCIA

SPORTING ATLÉTICO

SAB. 17.00

LLANES

LENENSE

DOM. 12.00

LUARCA

INDUSTRIAL

DOM. 12.00

AVILÉS STADIUM

LEALTAD

DOM. 12.00

L’ENTREGU

TUILLA

DOM. 18.00

CAUDAL

URRACA

DOM. 18.00

TITÁNICO

CONDAL

DOM. 18.30

COLUNGA

CEARES

DOM. 19.00

LLANERA

PRAVIANO

DOM. 19.30

SEGUNDA FEMENINA

REAL OVIEDO

PRADEJÓN

DOM. 12.00

OSASUNA

SPORTING

DOM. 11.00


BALONCESTO

LEB ORO

VALLADOLID

ALIMERKA OVIEDO

HOY 21.00

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

ROCASA

LOBAS OVIEDO

SAB. 18.30

ELDA

MOTIVE.CO

SAB. 18.00

HONOR PLATA MASCULINA

UNIÓN FINANCIERA

SAN PABLO BURGOS

SAB. 19.00

1ª NACIONAL MASCULINA

SORIA

HORIZONTE ATLÉTICA

SAB 19.00

AUTOCENTER PRINCIPADO

ADEMAR LEÓN

SAB 19.00

RECOLETAS

GRUPO

SAB. 19.00

ROYAL PREMIUM

PEREDA

SAB. 19.00

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

TELECABLE

CORUÑA

SAB. 17.30

OK LIGA BRONCES NORTE

PATINALON

COMPAÑÍA

DOM. 12.30

ROLLER

AURRERÁ

DOM. 12.30

TELECABLE

JOLASETA

DOM. 12.30

MUNDAIZ

MIERES

DOM. 12.30

F-1

Gran Premio de Miami

VIERNES

Entrenamientos Libres 1: 18:30

Clasificación al sprint: 22:30

SÁBADO

Carrera al sprint: 18:00

Clasificación carrera: 22:00

DOMINGO

Carrera: 22:00

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer