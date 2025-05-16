Consulta la agenda deportiva del fin de semana

SEGUNDA DIVISIÓN
MÁLAGA
SPORTING
SAB. 21.00
REAL OVIEDO
ZARAGOZA
DOM. 16.15
SEGUNDA RFEF
REAL AVILÉS
ATLETICO ANTONIANO
DOM. 19.30
TERCERA RFEF
SPORTING ATLÉTICO
COVADONGA
DOM. 18.00
LEALTAD
CAUDAL
DOM. 19.00
SEGUNDA RFEF FEMENINA
REAL OVIEDO
AKEKI DE TENERIFE B
DOM. 12.00
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
MOTIVMARKET.COM
LA RIOJA
SAB. 19.00
DIVISION HONOR ORO FEMENINA
LOBAS GLOBAL ATAC
PUERTO DEL CARMEN
SAB. 19.00
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
PALAU PLEGAMANS
TELECABLE
SAB. 13.00
OK PLATA MASCULINA
OVIEDO ROLLER
VENDRELL
SAB. 16.00
OK LIGA BRONCES NORTE
PATINALON
RAXOI
SAB. 19.00
MIERES
JOLASETA
SAB. 19.00
ORDENES
TELECABLE
DOM. 20.30