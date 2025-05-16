POLIDEPORTIVO

Consulta la agenda deportiva del fin de semana

Consulta las principales citas deportivas de los equipos asturianos en nuestra agenda deportiva del fin de semana y escucha las voces de los protagonistas

Chisco García

Oviedo |

SEGUNDA DIVISIÓN

MÁLAGA

SPORTING

SAB. 21.00

REAL OVIEDO

ZARAGOZA

DOM. 16.15

SEGUNDA RFEF

REAL AVILÉS

ATLETICO ANTONIANO

DOM. 19.30

TERCERA RFEF

SPORTING ATLÉTICO

COVADONGA

DOM. 18.00

LEALTAD

CAUDAL

DOM. 19.00

SEGUNDA RFEF FEMENINA

REAL OVIEDO

AKEKI DE TENERIFE B

DOM. 12.00

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

MOTIVMARKET.COM

LA RIOJA

SAB. 19.00

DIVISION HONOR ORO FEMENINA

LOBAS GLOBAL ATAC

PUERTO DEL CARMEN

SAB. 19.00

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

PALAU PLEGAMANS

TELECABLE

SAB. 13.00

OK PLATA MASCULINA

OVIEDO ROLLER

VENDRELL

SAB. 16.00

OK LIGA BRONCES NORTE

PATINALON

RAXOI

SAB. 19.00

MIERES

JOLASETA

SAB. 19.00

ORDENES

TELECABLE

DOM. 20.30

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