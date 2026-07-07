Cazorla: "Me veía otro año, pero no tendría el rol que querría"

Una larga charla con los periodistas que siguen la actualidad diaria del Real Oviedo fue la forma elegida por Santi Cazorla para explicar las razones de su decisión de retirarse. El Carlos Tartiere fue el escenario de sus reflexiones;

* RETIRADA: “Seguía teniendo el amor y las ganas por seguir jugando. Creo que todavía podía haber sido importante, sobre todo tras el descenso. Si hubiésemos seguido en Primera sí creo que me hubiese quedado un poco grande continuar en el club. Las circunstancias son las que son y hay que respetar a todas las partes. Sabía que algún día tenía que llegar el final y ha sido de esta manera. Me veía otro año más. Se dijo mucho lo de él decide, pero eso no es así. Esto no es jugar con amigos en el colegio, se trata de representar a un club y de estar todos convencidos de que hay que ir todos a una”

* JESÚS MARTÍNEZ: “La decisión es mía, personal, tomada por lo que yo siento. Todos han tenido un respeto hacia mí y me han dicho las cosas claras, eso es lo que quería. Luego tomo la decisión porque siento que si no voy a ser importante o a tener un rol que no es el idóneo, o incluso si al final voy a ser un problema, siempre dije que me iba a apartar. Es una decisión totalmente personal porque siento que no voy a tener el rol que creo que debo tener para ser importante a nivel futbolístico. El día de la despedida sí hablé con Jesús Martínez. Me llamó, pero había desconectado del teléfono un poco y por llamada no hablamos. Luego sí hablamos por mensaje y hubo agradecimiento mutuo”

* JULIÁN CALERO: “Con él he tenido una relación corta, pero muy intensa y muy sana. Tuvimos una conversación hace pocos días y me dijo lo que creía y pensaba, eso también me ha ayudado a tomar esta decisión. Que haya sido sincero conmigo ha sido una de las claves de todo esto, se lo pedí nada más conocerlo y lo fue. Tenía dudas, me apetecía seguir y no sabía cuál era el rol, Julián fue sincero conmigo y me ayudó a tomar la decisión. Estoy agradecido por el trato, me parece que va de frente y espero pasar más ratos con él”

* FUTURO: “Agradezco al Real Oviedo que me abran las puertas de mi club, de mi ciudad, de mi gente. Pero es verdad que mi cabeza todavía está en modo futbolista y creo que no es momento para pensar en lo que voy a hacer. Quiero sentarme con mi familia, disfrutar, desconectar y a corto plazo no tengo ninguna decisión tomada en ningún sentido. No voy a empezar a trabajar en el club, quiero tomarme un tiempo, me apetece, ver qué me sale y luego decidiré. Ahora no pienso en ello. Me veo en el verde, mi vida es estar aquí abajo. Quiero formarme y ver qué me gusta de verdad, pero ahora mismo te diría que en el futuro me gustaría estar en un staff, convivir con los futbolistas, estar cerca de ellos y sentir lo que sigo sintiendo ahora. Esa adrenalina de estar cerca de un terreno de juego. Quiero formarme primero, ver qué quiero y qué no quiero, pero si tengo que decidir un proyecto es estar dentro de un cuerpo técnico”

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