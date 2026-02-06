POLIDEPORTIVO

Así viene el fin de semana

Consulta las principales citas de los equipos y deportistas de Asturias en nuestra agenda deportiva del fin de semana.

Chisco García

Oviedo |

PRIMERA DIVISIÓN

RAYO VALLECANO

REAL OVIEDO

SÁB. 14.00

SEGUNDA DIVISIÓN

SPORTING

HUESCA

DOM. 18.30

PRIMERA RFEF

AVILÉS

ARENTEIRO

SÁB. 16.15

SEGUNDA RFEF

BURGOS

VETUSTA

SÁB. 19.00

LEALTAD

LANGREO

DOM. 16.00

SEGOVIANA

MARINO

DOM. 17.00

TERCERA RFEF

GIJÓN INDUSTRIAL

TITÁNICO

SÁB. 18.00

SIERO

SPORTING ATLÉTICO

SÁB. 18.30

CEARES

COLUNGA

DOM. 12.00

NAVARRO

LLANES

DOM. 12.00

PRAVIANO

LLANERA

DOM. 12.00

LENENSE

AVILÉS STADIUM

DOM. 12.00

SAN MARTÍN

COVADONGA

DOM. 12.00

TUILLA

MOSCONIA

DOM. 16.30

CAUDAL

L’ENTREGU

DOM. 17.30

PRIMERA RFEF FEMENINA

REAL OVIEDO

ALBACETE

DOM. 12.00

SEGUNDA RFEF FEMENINA

SPORTING

ATLETICO DE MADRID C

SÁB. 15.45

BURGOS

REAL AVILÉS INDUSTRIAL

DOM. 17.00

DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL

REAL OVIEDO

PONTEVEDRA

SÁB. 16.00

CELTA

SPORTING

SÁB. 16.00

TSK ROCES

AROSA

SÁB. 16.15

BALONCESTO

1ª FEB

ALIMERKA OVIEDO

LEYMA CORUÑA

SÁB. 19.00

2ª FEB

LOGROÑO

CÍRCULO GIJÓN

DOM. 17.30

3ª FEB

NAVIA LA MAGALLA

TRAUMACOR CULLEREDO

SÁB. 19.00

UNIVERSIDAD OVIEDO

ESTUDIANTES LUGO

SÁB. 19.00

LIGA FEMENINA 2

ACEITES ABRIL ADBA SANFER

IBAIZABAL

SÁB. 20.00

SIROKO GIJÓN BASKET

SMARTLOG OINTXE

SÁB. 20.00

BALONMANO

DIVISION HONOR ORO FEMENINA

LANZAROTE PUERTO DEL CARMEN

LOBAS GLOBAL ATAC

SÁB. 18.00

PLATA FEMENINA

MEAÑO

BALONMANO GIJÓN

SÁB. 20.30

DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA

CONFÍA BASE OVIEDO

CAJASOL SEVILLA

SÁB. 20.00

1ª NACIONAL MASCULINA

HORIZONTE ATLÉTICA

GRUPO

SÁB. 18.00

ROYAL PREMIUM

SANSE

SÁB. 17.00

AUTOCENTER PRINCIPADO

BATHCO TORRELAVEGA

SÁB. 18.00

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

TELECABLE

CERDANYOLA

SÁB. 13.00

BEMBIBRE

CP MIERES

5-0

OK PLATA FEMENINA

PATINALON

ALCORCÓN

SÁB. 16.30

OVIEDO ROLLER

BERENGUELA

SÁB. 20.00

BADMINTON

OVIEDO

RECREATIVO IES LA ORDEN

SÁB. 17.30

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

GRUPO

MADRID CHMABERÍ

SÁB. 17.00

SUPERLIGA 2 MASCULINA

SUAC CANARIAS

CID JOVELLANOS

DOM. 12.00

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

OLEIROS

GRUPO

SÁB. 16.30

CV OVIEDO

KIROL KLUBA

SÁB. 19.30

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

EMEVE

CURTIDORA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

SÁB. 20.00

CV OVIEDO

CORUÑA

SÁB. 17.00

SESTAO

LOS CAMPOS

SÁB. 19.30

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer