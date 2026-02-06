Así viene el fin de semana

PRIMERA DIVISIÓN
RAYO VALLECANO
REAL OVIEDO
SÁB. 14.00
SEGUNDA DIVISIÓN
SPORTING
HUESCA
DOM. 18.30
PRIMERA RFEF
AVILÉS
ARENTEIRO
SÁB. 16.15
SEGUNDA RFEF
BURGOS
VETUSTA
SÁB. 19.00
LEALTAD
LANGREO
DOM. 16.00
SEGOVIANA
MARINO
DOM. 17.00
TERCERA RFEF
GIJÓN INDUSTRIAL
TITÁNICO
SÁB. 18.00
SIERO
SPORTING ATLÉTICO
SÁB. 18.30
CEARES
COLUNGA
DOM. 12.00
NAVARRO
LLANES
DOM. 12.00
PRAVIANO
LLANERA
DOM. 12.00
LENENSE
AVILÉS STADIUM
DOM. 12.00
SAN MARTÍN
COVADONGA
DOM. 12.00
TUILLA
MOSCONIA
DOM. 16.30
CAUDAL
L’ENTREGU
DOM. 17.30
PRIMERA RFEF FEMENINA
REAL OVIEDO
ALBACETE
DOM. 12.00
SEGUNDA RFEF FEMENINA
SPORTING
ATLETICO DE MADRID C
SÁB. 15.45
BURGOS
REAL AVILÉS INDUSTRIAL
DOM. 17.00
DIVISIÓN DE HONOR JUVENIL
REAL OVIEDO
PONTEVEDRA
SÁB. 16.00
CELTA
SPORTING
SÁB. 16.00
TSK ROCES
AROSA
SÁB. 16.15
BALONCESTO
1ª FEB
ALIMERKA OVIEDO
LEYMA CORUÑA
SÁB. 19.00
2ª FEB
LOGROÑO
CÍRCULO GIJÓN
DOM. 17.30
3ª FEB
NAVIA LA MAGALLA
TRAUMACOR CULLEREDO
SÁB. 19.00
UNIVERSIDAD OVIEDO
ESTUDIANTES LUGO
SÁB. 19.00
LIGA FEMENINA 2
ACEITES ABRIL ADBA SANFER
IBAIZABAL
SÁB. 20.00
SIROKO GIJÓN BASKET
SMARTLOG OINTXE
SÁB. 20.00
BALONMANO
DIVISION HONOR ORO FEMENINA
LANZAROTE PUERTO DEL CARMEN
LOBAS GLOBAL ATAC
SÁB. 18.00
PLATA FEMENINA
MEAÑO
BALONMANO GIJÓN
SÁB. 20.30
DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA
CONFÍA BASE OVIEDO
CAJASOL SEVILLA
SÁB. 20.00
1ª NACIONAL MASCULINA
HORIZONTE ATLÉTICA
GRUPO
SÁB. 18.00
ROYAL PREMIUM
SANSE
SÁB. 17.00
AUTOCENTER PRINCIPADO
BATHCO TORRELAVEGA
SÁB. 18.00
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
TELECABLE
CERDANYOLA
SÁB. 13.00
BEMBIBRE
CP MIERES
5-0
OK PLATA FEMENINA
PATINALON
ALCORCÓN
SÁB. 16.30
OVIEDO ROLLER
BERENGUELA
SÁB. 20.00
BADMINTON
OVIEDO
RECREATIVO IES LA ORDEN
SÁB. 17.30
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
GRUPO
MADRID CHMABERÍ
SÁB. 17.00
SUPERLIGA 2 MASCULINA
SUAC CANARIAS
CID JOVELLANOS
DOM. 12.00
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
OLEIROS
GRUPO
SÁB. 16.30
CV OVIEDO
KIROL KLUBA
SÁB. 19.30
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
EMEVE
CURTIDORA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
SÁB. 20.00
CV OVIEDO
CORUÑA
SÁB. 17.00
SESTAO
LOS CAMPOS
SÁB. 19.30