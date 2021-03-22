DEPORTES / AGENDA

Así fueron los resultados del fin de semana

Repasa cómo fueron las citas de nuestros principales equipos en el último fin de semana de competición.

Chisco García

Oviedo | 22.03.2021 10:21

Una jugada del partido entre Alicante y Liberbank Oviedo Baloncesto.
Una jugada del partido entre Alicante y Liberbank Oviedo Baloncesto. | OCB

FÚTBOL

Segunda División A

SABADELL SPORTING 1-1

MALLORCA REAL OVIEDO 0-0

Segunda División B

CULTURAL MARINO 2-0

NUMANCIA COVADONGA 5-0

LEALTAD LANGREO 0-1

VETUSTA BURGOS 0-1

SPORTING B VALLADOLID B 0-2

Tercera División

Grupo A

CEARES AVILÉS 0-0

AVILÉS STADIUM PRAVIANO 1-0

NAVARRO LENENSE 1-2

MOSCONIA VALLOBÍN 1-0

CAUDAL LLANERA 0-1

Grupo B

SIERO URRACA 0-1

Segunda Femenina

REAL OVIEDO BARCELONA B 2-1

SPORTING COLLERENSE Aplazado

BALONCESTO

Leb Oro

ALICANTE LIBERBANK 84-85

Leb Plata

CIRCULO PONFERRADA 78-75

Liga EBA

GIJON BASKET XIRIA 76-74

Liga Femenina 2

ADBA ARXIL 40-58

BALONMANO

1ª Nacional Masculina

FINETWORK GIJON PEREDA 33-23

ATLÉTICA TARAZONA 36-29

GRUPO IMQ SANTOÑA 27-24

UNI. LEÓN UNIÓN FINANCIERA 24-28

HOCKEY SOBRE PATINES

Liga Bronce Nacional Masculina

TELECABLE ROLLER 3-0

BOOLING COMPAÑÍA MARÍA Aplazado

BADMINTON

OVIDA OVIEDO CB RAVACHOL 7-0

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