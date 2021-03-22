Así fueron los resultados del fin de semana

FÚTBOL
Segunda División A
SABADELL SPORTING 1-1
MALLORCA REAL OVIEDO 0-0
Segunda División B
CULTURAL MARINO 2-0
NUMANCIA COVADONGA 5-0
LEALTAD LANGREO 0-1
VETUSTA BURGOS 0-1
SPORTING B VALLADOLID B 0-2
Tercera División
Grupo A
CEARES AVILÉS 0-0
AVILÉS STADIUM PRAVIANO 1-0
NAVARRO LENENSE 1-2
MOSCONIA VALLOBÍN 1-0
CAUDAL LLANERA 0-1
Grupo B
SIERO URRACA 0-1
Segunda Femenina
REAL OVIEDO BARCELONA B 2-1
SPORTING COLLERENSE Aplazado
BALONCESTO
Leb Oro
ALICANTE LIBERBANK 84-85
Leb Plata
CIRCULO PONFERRADA 78-75
Liga EBA
GIJON BASKET XIRIA 76-74
Liga Femenina 2
ADBA ARXIL 40-58
BALONMANO
1ª Nacional Masculina
FINETWORK GIJON PEREDA 33-23
ATLÉTICA TARAZONA 36-29
GRUPO IMQ SANTOÑA 27-24
UNI. LEÓN UNIÓN FINANCIERA 24-28
HOCKEY SOBRE PATINES
Liga Bronce Nacional Masculina
TELECABLE ROLLER 3-0
BOOLING COMPAÑÍA MARÍA Aplazado
BADMINTON
OVIDA OVIEDO CB RAVACHOL 7-0