POLIDEPORTIVO

Así fue el fin de semana

Consulta nuestra agenda deportiva del fin de semana y escucha las voces de los principales protagonistas del deporte en Asturias.

Chisco García

Oviedo |

SEGUNDA DIVISIÓN

SPORTING

DEPORTIVO

2-1

RACING

REAL OVIEDO

1-1

SEGUNDA RFEF

ATLETICO ANTONIANO

REAL AVILÉS

0-0

TERCERA RFEF

CONDAL

SPORTING ATLÉTICO

0-2

CAUDAL

CEARES

1-0

SAN MARTÍN

COLUNGA

0-3

TUILLA

COVADONGA

0-3

TITÁNICO

L’ENTREGU

1-5

VETUSTA

LENENSE

3-0

LEALTAD

AVILÉS STADIUM

6-0

ROCES

MOSCONIA

0-4

URRACA

PRAVIANO

1-4

SEGUNDA RFEF FEMENINA

AKEKI DE TENERIFE B

REAL OVIEDO

2-2


BALONCESTO

1ª FEB

ALIMERKA OVIEDO

ZAMORA

72-65

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

MOTIVMARKET.COM

ELDA

16-18

DIVISION HONOR ORO FEMENINA

ZONZAMAS

LOBAS GLOBAL ATAC

23-23

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

TELECABLE

MANLLEU

5-0

OK PLATA FEMENINA

PATINALON

LAS ROZAS

1-2

MIERES

OVIEDO ROLLER

2-0

OK PLATA MASCULINA

DOMINICOS

OVIEDO ROLLER

6-3

OK LIGA BRONCES NORTE

MIERES

PATINALON

2-2

TELECABLE

TRAVIESAS

4-7

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