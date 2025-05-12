Así fue el fin de semana

SEGUNDA DIVISIÓN
SPORTING
DEPORTIVO
2-1
RACING
REAL OVIEDO
1-1
SEGUNDA RFEF
ATLETICO ANTONIANO
REAL AVILÉS
0-0
TERCERA RFEF
CONDAL
SPORTING ATLÉTICO
0-2
CAUDAL
CEARES
1-0
SAN MARTÍN
COLUNGA
0-3
TUILLA
COVADONGA
0-3
TITÁNICO
L’ENTREGU
1-5
VETUSTA
LENENSE
3-0
LEALTAD
AVILÉS STADIUM
6-0
ROCES
MOSCONIA
0-4
URRACA
PRAVIANO
1-4
SEGUNDA RFEF FEMENINA
AKEKI DE TENERIFE B
REAL OVIEDO
2-2
BALONCESTO
1ª FEB
ALIMERKA OVIEDO
ZAMORA
72-65
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
MOTIVMARKET.COM
ELDA
16-18
DIVISION HONOR ORO FEMENINA
ZONZAMAS
LOBAS GLOBAL ATAC
23-23
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
TELECABLE
MANLLEU
5-0
OK PLATA FEMENINA
PATINALON
LAS ROZAS
1-2
MIERES
OVIEDO ROLLER
2-0
OK PLATA MASCULINA
DOMINICOS
OVIEDO ROLLER
6-3
OK LIGA BRONCES NORTE
MIERES
PATINALON
2-2
TELECABLE
TRAVIESAS
4-7