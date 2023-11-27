POLIDEPORTIVO

Así fue el fin de semana para nuestros deportistas

Consulta aquí todos los resultados del fin de semana y escucha las voces de los protagonistas en nuestra agenda polideportiva

Chisco García

Oviedo | 27.11.2023 13:49

SEGUNDA FEDERACIÓN

ARANDINA

VETUSTA

1-1

VILLALBÉS

LANGREO

0-1

MARINO

AVILÉS

0-0

COVADONGA

PONTEVEDRA

3-1

TERCERA

BARCIA

CEARES

0-4

TITÁNICO

L’ENTREGU

1-1

COLUNGA

CAUDAL

1-0

CONDAL

LLANES

1-0

SPORTING ATLÉTICO

LUARCA

5-0

TUILLA

AVILÉS STADIUM

1-1

URRACA

LLANERA

0-3

LENENSE

PRAVIANO

1-2

GIJON INDUS

LEALTAD

1-1

SEGUNDA FEMENINA

REL OVIEDO

INTERRRÍAS

0-1

SPORTING

ZARAGOZA

4-1


BALONCESTO

LEB ORO

ALIMERKA OVIEDO

FUENLABRDA

81-60

LIGA EBA

ESTUDIANTES LUGO

CIRCULO

55-65

TARTIERE AUTO

CULLEREDO

63-74

UNIVERSIDAD OVIEDO

TORMES

71-98

LIGA FEMENINA 2

SANFER ADBA

TENERIFE

76-60

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

LOBAS OVIEDO

MOTIVE.CO GIJÓN

PLATA FEMENINA

SIERO

GIJÓN

HONOR PLATA MASCULINA

UNIÓN FINANCIERA

ANTEQUERA

31-23

1ª NACIONAL MASCULINA

HORIZONTE ATLÉTICA

ARROYO

39-19

GRUPO

CAMARGO

24-24

BALOPAL

AUTOCENTER PRINCIPADO

33-34

TORRELAVEGA

ROYAL PREMIUM GIJON

32-27

HOCKEY

OK LIGA FEMENINA

TELECABLE

PLATA FEMENINA

ALAMEDA

LENA

1-4

RAPEIG

ROLLER OVIEDO

0-1

ROCHAPEA

PATINALÓN

3-2

OK LIGA BRONCES NORTE

MIERES

PATINALON

5-1

ROLLER

ARECES

7-6

URDANETA

TELECABLE

2-1

BADMINTON

OVIEDO

RUGBY

DIVISIÓN DE HONOR

REAL CIENCIAS

BELENOS

25-20

DIVISIÓN DE HONOR B

GIJÓN

REAL OVIEDO

BERA BERA

24-15


VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

CV OVIEDO

TORREJÓN

0-3

TORRELAVEGA

GRUPO

1-3

SUPERLIGA 2 MASCULINA

JOVELLANOS

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

OVIEDO

MADRID

0-3

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

EL ROSARIO

LA CALZADA

3-1

LA CURTIDORA

COSLADA

1-3

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer