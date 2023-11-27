Así fue el fin de semana para nuestros deportistas

SEGUNDA FEDERACIÓN
ARANDINA
VETUSTA
1-1
VILLALBÉS
LANGREO
0-1
MARINO
AVILÉS
0-0
COVADONGA
PONTEVEDRA
3-1
TERCERA
BARCIA
CEARES
0-4
TITÁNICO
L’ENTREGU
1-1
COLUNGA
CAUDAL
1-0
CONDAL
LLANES
1-0
SPORTING ATLÉTICO
LUARCA
5-0
TUILLA
AVILÉS STADIUM
1-1
URRACA
LLANERA
0-3
LENENSE
PRAVIANO
1-2
GIJON INDUS
LEALTAD
1-1
SEGUNDA FEMENINA
REL OVIEDO
INTERRRÍAS
0-1
SPORTING
ZARAGOZA
4-1
BALONCESTO
LEB ORO
ALIMERKA OVIEDO
FUENLABRDA
81-60
LIGA EBA
ESTUDIANTES LUGO
CIRCULO
55-65
TARTIERE AUTO
CULLEREDO
63-74
UNIVERSIDAD OVIEDO
TORMES
71-98
LIGA FEMENINA 2
SANFER ADBA
TENERIFE
76-60
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
LOBAS OVIEDO
MOTIVE.CO GIJÓN
PLATA FEMENINA
SIERO
GIJÓN
HONOR PLATA MASCULINA
UNIÓN FINANCIERA
ANTEQUERA
31-23
1ª NACIONAL MASCULINA
HORIZONTE ATLÉTICA
ARROYO
39-19
GRUPO
CAMARGO
24-24
BALOPAL
AUTOCENTER PRINCIPADO
33-34
TORRELAVEGA
ROYAL PREMIUM GIJON
32-27
HOCKEY
OK LIGA FEMENINA
TELECABLE
PLATA FEMENINA
ALAMEDA
LENA
1-4
RAPEIG
ROLLER OVIEDO
0-1
ROCHAPEA
PATINALÓN
3-2
OK LIGA BRONCES NORTE
MIERES
PATINALON
5-1
ROLLER
ARECES
7-6
URDANETA
TELECABLE
2-1
BADMINTON
OVIEDO
RUGBY
DIVISIÓN DE HONOR
REAL CIENCIAS
BELENOS
25-20
DIVISIÓN DE HONOR B
GIJÓN
REAL OVIEDO
BERA BERA
24-15
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
CV OVIEDO
TORREJÓN
0-3
TORRELAVEGA
GRUPO
1-3
SUPERLIGA 2 MASCULINA
JOVELLANOS
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
OVIEDO
MADRID
0-3
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
EL ROSARIO
LA CALZADA
3-1
LA CURTIDORA
COSLADA
1-3