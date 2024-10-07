POLIDPEORTIVO

Así fue el fin de semana deportivo

Repaso a la agenda polideportiva del fin de semana, con las voces de sus protagonistas.

Chisco García

Oviedo |

SEGUNDA FEDERACIÓN

FABRIL

LANGREO

1-1

LLANERA

NUMANCIA

1-4

GIMNÁSTICA

AVILÉS

1-3

PONTEVEDRA

MARINO

0-1

TERCERA

TSK ROCES

COLUNGA

0-2

VETUSTA

SPORTING ATLÉTICO

0-0

LEALTAD

CEARES

3-0

PRAVIANO

COVADONGA

0-5

TITÁNICO

CONDAL

2-1

AVILÉS STADIUM

LENENSE

0-2

MOSCONIA

L’ENTREGU

1-1

URRACA

SAN MARTÍN

1-1

TUILLA

CAUDAL

0-2

SEGUNDA FEMENINA

REAL OVIEDO B

AVILÉS

4-0

SPORTING

HUESCA

3-3


BALONCESTO

PRIMERA FEB

ALIMERKA OVIEDO

OURENSE

63-73

LIGA EBA

UNIVERSIDAD OVIEDO

TARTIERE AUTO

CIRCULO

LIGA FEMENINA 2

SANFER ADBA

BALONMANO

DIVISION HONOR FEMENINA

ZUAZUO

MOTIVE.CO GIJÓN

22-17

ORO FEMENINA

BOLAÑOS

LOBAS GLOBAL OVIEDO

22-21

PLATA FEMENINA

VALLADOLID

GIJÓN

27-34

1ª NACIONAL MASCULINA

CAMARGO

HORIZONTE ATLÉTICA

28-33

UNION FINANCIERA

EZEQUIEL

39-12

ROYAL PREMIUM GIJON

ASTILLERO

32-24

GRUPO

ARROYO

28-29

SANTOÑA

AUTOCENTER PRINCIPADO

27-30

VOLEIBOL

SUPERLIGA 2 FEMENINA

CV OVIEDO

TORRELAVEGA

0-3

ASTILLERO

GRUPO

3-0

SUPERLIGA 2 MASCULINA

COLLADO

JOVELLANOS

2-3

PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA

OVIEDO

CISNEROS

1-3

GRUPO

COSLADA

3-1

PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA

SESTAO

LA CALZADA

3-0

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