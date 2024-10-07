Así fue el fin de semana deportivo

SEGUNDA FEDERACIÓN
FABRIL
LANGREO
1-1
LLANERA
NUMANCIA
1-4
GIMNÁSTICA
AVILÉS
1-3
PONTEVEDRA
MARINO
0-1
TERCERA
TSK ROCES
COLUNGA
0-2
VETUSTA
SPORTING ATLÉTICO
0-0
LEALTAD
CEARES
3-0
PRAVIANO
COVADONGA
0-5
TITÁNICO
CONDAL
2-1
AVILÉS STADIUM
LENENSE
0-2
MOSCONIA
L’ENTREGU
1-1
URRACA
SAN MARTÍN
1-1
TUILLA
CAUDAL
0-2
SEGUNDA FEMENINA
REAL OVIEDO B
AVILÉS
4-0
SPORTING
HUESCA
3-3
BALONCESTO
PRIMERA FEB
ALIMERKA OVIEDO
OURENSE
63-73
LIGA EBA
UNIVERSIDAD OVIEDO
TARTIERE AUTO
CIRCULO
LIGA FEMENINA 2
SANFER ADBA
BALONMANO
DIVISION HONOR FEMENINA
ZUAZUO
MOTIVE.CO GIJÓN
22-17
ORO FEMENINA
BOLAÑOS
LOBAS GLOBAL OVIEDO
22-21
PLATA FEMENINA
VALLADOLID
GIJÓN
27-34
1ª NACIONAL MASCULINA
CAMARGO
HORIZONTE ATLÉTICA
28-33
UNION FINANCIERA
EZEQUIEL
39-12
ROYAL PREMIUM GIJON
ASTILLERO
32-24
GRUPO
ARROYO
28-29
SANTOÑA
AUTOCENTER PRINCIPADO
27-30
VOLEIBOL
SUPERLIGA 2 FEMENINA
CV OVIEDO
TORRELAVEGA
0-3
ASTILLERO
GRUPO
3-0
SUPERLIGA 2 MASCULINA
COLLADO
JOVELLANOS
2-3
PRIMERA DIVISIÓN MASCULINA
OVIEDO
CISNEROS
1-3
GRUPO
COSLADA
3-1
PRIMERA DIVISIÓN FEMENINA
SESTAO
LA CALZADA
3-0