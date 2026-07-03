Una veintena de elaboradores toman parte en la sexta edición del Concurso de Sidra Casera de Nava

La plaza Manuel Uría de Nava acogerá el próximo 5 de julio, entre las 12:00 y las 15:00 horas, la sexta edición del Concurso de Degustación de Sidra Artesana, una cita organizada por la Asociación Sidra Artesana de Nava que volverá a reunir a elaboradores particulares y aficionados a la bebida más emblemática de Asturias.

El certamen contará con la participación de entre 15 y 20 productores, todos ellos dedicados a la elaboración de sidra para consumo familiar, con el propósito de conservar una tradición muy arraigada en el concejo y acercarla tanto a los vecinos como a quienes visiten la localidad durante la jornada.

Uno de los principales atractivos del concurso será la implicación del público, que podrá degustar las diferentes sidras participantes y votar por su favorita. Paralelamente, un jurado oficial evaluará las muestras presentadas para determinar la sidra ganadora.

El tesorero y secretario de la Asociación Sidra Artesana de Nava, Julio Manuel Baragaño Menéndez, destaca que la filosofía de este encuentro es muy distinta a la de los certámenes comerciales, ya que las sidras proceden exclusivamente de pequeños lagares familiares y no están destinadas a la venta.

Cada participante aportará dos cajas de sidra elaborada por él mismo. «Esto no se comercializa. Hay gente que hace 350 o 400 litros y otros incluso menos. Lo hacemos para compartir un poco con el pueblo y hacer una fiesta en torno a la sidra», explica Baragaño.

Con esta iniciativa, la asociación busca poner en valor la elaboración artesanal de sidra, fomentar el intercambio de experiencias entre productores y convertir la degustación en un punto de encuentro para celebrar una de las tradiciones más representativas de Nava.