SIDRA ASTURIANA

Una veintena de elaboradores toman parte en la sexta edición del Concurso de Sidra Casera de Nava

Uno de los principales atractivos del concurso será la implicación del público, que podrá degustar las diferentes sidras participantes y votar por su favorita

Enrique Carballeira

Nava |

Estos días se presentó el evento en la capital naveta
Estos días se presentó el evento en la capital naveta | AYTO DE NAVA

La plaza Manuel Uría de Nava acogerá el próximo 5 de julio, entre las 12:00 y las 15:00 horas, la sexta edición del Concurso de Degustación de Sidra Artesana, una cita organizada por la Asociación Sidra Artesana de Nava que volverá a reunir a elaboradores particulares y aficionados a la bebida más emblemática de Asturias.

El certamen contará con la participación de entre 15 y 20 productores, todos ellos dedicados a la elaboración de sidra para consumo familiar, con el propósito de conservar una tradición muy arraigada en el concejo y acercarla tanto a los vecinos como a quienes visiten la localidad durante la jornada.

Uno de los principales atractivos del concurso será la implicación del público, que podrá degustar las diferentes sidras participantes y votar por su favorita. Paralelamente, un jurado oficial evaluará las muestras presentadas para determinar la sidra ganadora.

El tesorero y secretario de la Asociación Sidra Artesana de Nava, Julio Manuel Baragaño Menéndez, destaca que la filosofía de este encuentro es muy distinta a la de los certámenes comerciales, ya que las sidras proceden exclusivamente de pequeños lagares familiares y no están destinadas a la venta.

Cada participante aportará dos cajas de sidra elaborada por él mismo. «Esto no se comercializa. Hay gente que hace 350 o 400 litros y otros incluso menos. Lo hacemos para compartir un poco con el pueblo y hacer una fiesta en torno a la sidra», explica Baragaño.

Con esta iniciativa, la asociación busca poner en valor la elaboración artesanal de sidra, fomentar el intercambio de experiencias entre productores y convertir la degustación en un punto de encuentro para celebrar una de las tradiciones más representativas de Nava.

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