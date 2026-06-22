Llanes celebrará una sesión especial de cine LGTBI en la Casa Municipal de Cultura con motivo del Día del Orgullo

Llanes celebrará este viernes una sesión especial de cine LGTBI en la Casa Municipal de Cultura con motivo del Día del Orgullo, dentro de las actividades del Programa LGTBI Llanes 2026. La iniciativa, organizada con la colaboración de los Premios Fugaz, propone una selección de seis cortometrajes centrados en la diversidad afectivo-sexual y de género.

La proyección comenzará a las 19:30 horas y la entrada será gratuita, aunque será necesario reservar previamente a través de la plataforma Eventbrite.

Programa

El programa reúne títulos que abordan distintas realidades y experiencias del colectivo LGTBIQ+ desde enfoques variados como el documental, la comedia, la memoria, las relaciones familiares o los relatos personales. Entre las obras seleccionadas figuran Aquí donde soy, de Daniel Braga Alonso, un retrato de tres personas LGTBIQ+ de Asturias; Cristiano, de Adán Pichardo, protagonizado por Nacho Guerreros e Iván Vigara; L@ cita, comedia romántica dirigida por Itziar Castro; Paternidad, de Vicente De Ramos, con Pepón Nieto; Tu tijera en mi oreja, de Carlos Ruano; y Volver, documental firmado por Borja Larrondo y Diego Sánchez.

Según señalan desde la organización, esta propuesta se enmarca en la programación impulsada en Llanes con motivo de la celebración del Orgullo y busca acercar al público historias que reflejan la pluralidad y las distintas vivencias del colectivo LGTBIQ+ a través del formato del cortometraje.