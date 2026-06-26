El PP denuncia el “bloqueo” de la izquierda asturiana para estudiar el tren cremallera en el entorno del Parque Nacional de los Picos de Europa

El diputado Pedro de Rueda defendió en el Pleno de la Junta una proposición no de ley para analizar la posibilidad de impulsar una infraestructura más sostenible en el espacio protegido.

De Rueda ha defendido que el tren cremallera es en toda Europa una de las soluciones más ecológicas al considerar que permite “regular el acceso, saber quién sube y quién baja” y reducir la presión del tráfico rodado.

El alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González, que ha recurrido el PRUG, cree que el futuro acceso al entorno “no pueden ser cuarenta autobuses de gasoil subiendo diariamente por la carretera de los Lagos de Covadonga”.

González ha reiterado que la defensa del tren cremallera como posible solución para el acceso a los Lagos de Covadonga debe poder estudiarse sin vetos previos, y ha enmarcado el conflicto en la necesidad de garantizar que las decisiones sobre el futuro del parque se adopten con seguridad jurídica y participación efectiva de las administraciones locales