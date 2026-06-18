CONCEJOS

Movilidad invierte casi 1,1 millones en mejorar la carretera AS334, en el concejo de Piloña

La actuación, recientemente adjudicada, permitirá renovar un tramo de 3,7 kilómetros de la conocida como carretera de Torazu

Enrique Carballeira

Infiesto |

Comienzo de la carretera afectada en el enlace de la Encrucijada
Comienzo de la carretera afectada en el enlace de la Encrucijada | Redacción

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado por 1.098.149 euros la mejora de uno de los tramos de la AS-334 entre La Encrucijada y Pintueles, en Piloña.

Los trabajos, que cuenta con un plazo de ejecución de siete meses, permitirán renovar 3,7 kilómetros de la conocida como carretera de Torazu, entre los puntos kilométricos 5+935 y 9+694.

La actuación incluye renovar el firme, reparar los posibles hundimientos y reforzar el sistema de drenaje. También se sustituirán los elementos de señalización y seguridad vial.

Inversión incluida en los presupuestos

El proyecto fue tramitado como anticipado de gasto por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias para agilizar su trámite y ejecución. El desarrollo de las obras se afrontará entre 2026 y 2027. La actuación está incluida en los presupuestos de este año, que destinan más de 97,2 millones al mantenimiento y mejora de la red viaria del Principado, de

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