Movilidad invierte casi 1,1 millones en mejorar la carretera AS334, en el concejo de Piloña

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado por 1.098.149 euros la mejora de uno de los tramos de la AS-334 entre La Encrucijada y Pintueles, en Piloña.

Los trabajos, que cuenta con un plazo de ejecución de siete meses, permitirán renovar 3,7 kilómetros de la conocida como carretera de Torazu, entre los puntos kilométricos 5+935 y 9+694.

La actuación incluye renovar el firme, reparar los posibles hundimientos y reforzar el sistema de drenaje. También se sustituirán los elementos de señalización y seguridad vial.

Inversión incluida en los presupuestos

El proyecto fue tramitado como anticipado de gasto por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias para agilizar su trámite y ejecución. El desarrollo de las obras se afrontará entre 2026 y 2027. La actuación está incluida en los presupuestos de este año, que destinan más de 97,2 millones al mantenimiento y mejora de la red viaria del Principado, de