EN MÁS DE UNO

El Comité Popular del Oriente de Asturias ultima los preparativos para la Huelga General de este miércoles

En estos últimos días se han desarrollado acciones en Arriondas, en el Casco Viejo de Ribeseya, Cangas de Onís y Villaviciosa. Hoy nos lo ha contado en Más de Uno, Ulises Tuero

Enrique Carballeira

Infiesto |

El Comité coordina la difusión de la convocatoria

El comité ya ha celebrado varias asambleas abiertas generales y ha reunido en cada una de ellas a más de 30 personas de distintos concejos del oriente asturiano. El objetivo de la creación de este comité popular es apoyar a la difusión y organización de la huelga general convocada para este miércoles, 11 de noviembre, y servir de estructura organizativa popular para las vecinas y vecinos de la zona oriente de Asturies.

La primera reunión celebrada, en la cual se constituyó el comité, tuvo lugar el viernes 23 de octubre en Villaviciosa y la segunda el lunes 26 en Ribeseya. En ellas han participado personas procedentes de distintos concejos del oriente, entre ellos Ribadeva, Llanes, Ribeseya, Colunga, Villaviciosa, Cabranes, Piloña y Cangues d'Onís.

Este comité también mantiene una coordinación activa con el resto de comités populares constituidos en Asturies, la mayoría de ellos en las ciudades de la zona central, con el objetivo de compartir el trabajo y avanzar de manera coordinada en los preparativos de la huelga.

Desde el comité se anima a la participación de todas las personas de los concejos del oriente asturiano interesadas en colaborar con los preparativos de la huelga general y en extender la iniciativa por sus zonas.

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