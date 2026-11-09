Cangas de Onís se consolida como el concejo con mejor equilibrio generacional del Oriente de Asturias

Cangas de Onís destaca como el concejo con menor índice de envejecimiento del Oriente de Asturias y se sitúa entre los siete municipios con mejores indicadores de equilibrio generacional del Principado, según los últimos datos demográficos correspondientes a 2025.

Las cifras, procedentes de las estadísticas oficiales del SADEI y del Instituto Nacional de Estadística (INE), y recogidas en la publicación Asturianas en cifras 2026, reflejan una posición especialmente favorable del municipio en uno de los principales desafíos que afronta Asturias: el envejecimiento de la población y el relevo generacional.

Cangas de Onís registra un índice de envejecimiento de 244,6 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 15 años, frente al 289,4 del conjunto de Asturias.

Esto supone un índice aproximadamente un 15,5 % inferior a la media autonómica.

Referente demográfico del Oriente asturiano

La comparación con los concejos vecinos pone de manifiesto la posición destacada de Cangas de Onís. Parres registra un índice de 293,5; Llanes, 299,2; Ribadesella, 318,2; Onís, 327,4; Piloña, 339,4; y Cabrales, 368,6. La diferencia es todavía más significativa respecto a municipios de montaña como Amieva y Ponga, cuyos índices superan los 700 puntos.

Estos resultados sitúan a Cangas de Onís en una posición relativamente favorable para afrontar los retos asociados al envejecimiento, tanto por comparación con su entorno inmediato como respecto al conjunto del Principado.

Menor envejecimiento

La clasificación autonómica sitúa a Cangas de Onís en séptima posición, únicamente por detrás de Llanera, Siero, Noreña, Corvera de Asturias, Ribera de Arriba y Oviedo. Se trata de un dato especialmente relevante para un municipio del Oriente asturiano, alejado de las principales concentraciones urbanas del área central.

La posición de Cangas de Onís demuestra que el municipio mantiene una estructura de edades relativamente más equilibrada que buena parte de los concejos asturianos, aunque el envejecimiento continúa siendo un desafío importante.

La evolución demográfica constituye uno de los grandes indicadores del presente y futuro de cualquier territorio. La capacidad de mantener población joven, facilitar el establecimiento de familias, ofrecer oportunidades laborales y garantizar servicios públicos resulta fundamental para sostener la actividad económica y social. En este contexto, los datos de Cangas de Onís representan una fortaleza relativa que merece ser puesta en valor.

El municipio cuenta con una importante actividad económica vinculada al turismo, el comercio, la hostelería y los servicios, además de desempeñar un papel destacado como núcleo de actividad del Oriente asturiano.

No obstante, para determinar en qué medida estas características contribuyen a su posición demográfica, es necesario profundizar en el análisis de los movimientos migratorios, la natalidad y la evolución de los distintos grupos de edad.

Avanzando en oportunidades para jóvenes y familias

El buen posicionamiento de Cangas de Onís no debe interpretarse como la ausencia de problemas demográficos, sino como una oportunidad para reforzar las condiciones que favorecen la permanencia y llegada de población. El acceso a la vivienda habitual, el empleo estable, los servicios educativos, la conciliación familiar y la atención a las personas mayores constituyen ámbitos esenciales para el futuro del concejo. Cangas de Onís parte de una situación comparativamente favorable en el Oriente de Asturias, pero el verdadero objetivo debe ser transformar esa ventaja demográfica en oportunidades duraderas para las próximas generaciones.

Los indicadores utilizados corresponden al año 2025 y proceden de:

* Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI): indicadores demográficos municipales.

* Instituto Nacional de Estadística (INE): Censo Anual de Población.

* Instituto Asturiano de la Mujer: Asturianas en cifras 2026, capítulo de población.

El índice de envejecimiento expresa la relación entre las personas de 65 o más años y la población menor de 15 años, multiplicada por cien.