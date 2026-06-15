El Ayuntamiento de Nava impulsa la modernización del ciclo del agua con un nuevo proyecto

El Ayuntamiento de Nava está desarrollando un ambicioso programa de modernización y digitalización del sistema municipal de abastecimiento de agua dentro del proyecto ANDA (Agrupación Nora para la Digitalización del Agua), financiado por el PERTE de Digitalización del Ciclo Urbano del Agua, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y financiado por la Unión EuropeaNextGenerationEU.

La aglomeración está formada por los municipios de Oviedo, Noreña, Llanera, Nava, Siero y Sariego. Las actuaciones impulsadas en el concejo permitirán avanzar hacia una gestión más eficiente, sostenible y transparente del agua, incorporando tecnología inteligente para mejorar el servicio público y optimizar el uso de un recurso esencial

El proyecto ANDA tiene como objetivo modernizar la gestión del ciclo integral del agua en la aglomeración urbana del Nora-Noreña mediante la implantación de sistemas digitales de control, análisis de datos y monitorización en tiempo real.

Esta iniciativa conjunta, en la que participan administraciones autonómicas, entidades gestoras y ayuntamientos, busca:

• Mejorar la eficiencia de las redes de abastecimiento y saneamiento,

• Reducir pérdidas de agua,

• Optimizar la toma de decisiones mediante datos en tiempo real,

• Reforzar la sostenibilidad ambiental,

• Aumentar la transparencia hacia la ciudadanía.

La digitalización permitirá anticipar incidencias, mejorar la planificación del servicio y adaptar la gestión del agua a los retos del cambio climático.