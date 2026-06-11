Medio Rural finaliza la reforma de la pista entre Puente Miera y La Muriosa, en Piloña, en la que se han invertido casi 300.000 euros

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha visitado hoy las obras de acondicionamiento de 4,5 kilómetros de la pista que une Puente de Miera, en Piloña, con La Muriosa, en la majada de Biforcos, en el límite con Nava, en la que se han invertido 298.400 euros. Los trabajos, que han mejorado el acceso de vehículos y maquinaria agrícola a los pastizales, también facilitan la comunicación entre los dos municipios limítrofes a través de la zona de Les Praeres.

“Esta actuación favorece el trabajo diario de las explotaciones ganaderas y contribuye a fijar población con unas infraestructuras modernas, seguras y adaptadas a las necesidades del territorio", ha valorado Marcos, quien ha recordado que la mejora de este tipo de infraestructuras es uno de los compromisos recogidos en el Pacto por el Medio Rural firmado en febrero con amplios sectores de la sociedad, entre ellos, la patronal y las organizaciones sindicales agrarias.

El Principado ha realizado otras obras en la zona, como la repoblación del monte de utilidad pública Cuesta de Coya y Ques, en Piloña, a la que se destinaron 304.918 euros para reparar el daño causado por un incendio forestal en 2023, especialmente en el sector de Beroñes. Esta iniciativa permitió repoblar 32,81 hectáreas con Pinus pinaster, construir un nuevo cierre de 6.347 metros, adecuar 6,7 kilómetros de pistas forestales y aplicar tratamientos selvícolas en otras 13,24 hectáreas de pinar.

Durante su visita, Marcos ha explicado que cada euro invertido en repoblación forestal y gestión selvícola es una inversión en el futuro de los montes. Según ha indicado, las obras en este ámbito ayudan a fortalecer las masas forestales, generar paisajes más resistentes frente a los incendios y reforzar la seguridad de las poblaciones. La recuperación de superficie forestal protege al suelo de la erosión y favorece la fijación de CO2, la emisión de oxígeno y la producción de madera.