El Principado activa un plan de emergencia tras el vuelco de un camión con propano en Colunga

El Principado de Asturias activó este lunes el Plan de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril (Plamerpa) en Situación 1 tras el accidente registrado en la autovía A-8, en el concejo de Colunga, donde un camión que transportaba propano volcó cuando circulaba en sentido Cantabria.

La activación del protocolo se produjo a las 11.16 horas por decisión del consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, después del siniestro ocurrido a la altura del punto kilométrico 343.

Perímetro de protección

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), el operativo de seguridad ha establecido un perímetro de protección de 1.000 metros alrededor de la zona afectada ante el riesgo de explosión derivado del accidente. Asimismo, la Guardia Civil ha señalado que el vehículo ha perdido gran parte de la carga de propano y que en el lugar se está generando una densa humareda.

Hasta el punto del siniestro se han desplazado efectivos de Bomberos del SEPA pertenecientes a los parques de Llanes y Villaviciosa, además del jefe de la zona oriental, que coordina sobre el terreno parte del dispositivo de emergencia.

También se ha movilizado al Grupo de Rescate del SEPA con el helicóptero medicalizado, así como un helicóptero multifunción con personal con base en La Morgal, con el fin de reforzar las labores de intervención y apoyo.

La coordinación del operativo recae en el jefe supervisor de Bomberos del SEPA, mientras continúan las actuaciones en la zona para garantizar la seguridad y controlar los riesgos derivados del vuelco del vehículo.