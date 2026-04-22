El Ayuntamiento de Cangas de Onís recibe un reconocimiento por su compromiso con la sostenibilidad dentro del proyecto Mares Circulares

El Ayuntamiento de Cangas de Onís ha sido distinguido con un reconocimiento institucional en el marco de Mares Circulares, la iniciativa impulsada por Coca-Cola orientada a la protección de los entornos marinos, la economía circular y la sensibilización ambiental.

Este galardón pone en valor la implicación del consistorio cangués en el cuidado del medio ambiente y su colaboración en acciones destinadas a preservar los ecosistemas acuáticos, fomentar el reciclaje y promover hábitos sostenibles entre la ciudadanía.

La pieza entregada al Ayuntamiento simboliza el agradecimiento por “ayudarnos a cuidar nuestros mares”, tal y como recoge la inscripción del reconocimiento, y refuerza el compromiso compartido entre administraciones públicas, entidades sociales y empresas privadas para avanzar hacia un modelo más respetuoso con el entorno natural.

El alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro, recibió el galardón de manos de Ramón Méndez, responsable de Comunicación de Coca-Cola.

Desde el Ayuntamiento de Cangas de Onís se ha destacado la importancia de seguir impulsando políticas medioambientales que contribuyan a la conservación del patrimonio natural del concejo y al desarrollo sostenible del territorio, especialmente en una comarca estrechamente vinculada a la naturaleza y al turismo responsable.

Asimismo, se ha querido subrayar que, con el apoyo y la colaboración de los clubes deportivos del concejo, en los últimos años se llevaron a cabo diversas jornadas de limpieza en varias zonas de la ribera del río Sella, reforzando el compromiso colectivo con la conservación de uno de los espacios naturales más emblemáticos del municipio.

El alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro, señaló: “Hemos recibido con mucha ilusión el distintivo del programa Mares Circulares de Coca-Cola, un reconocimiento a nuestra participación y compromiso a lo largo de estos años con la protección de nuestros mares y ríos. Este galardón, una pequeña escultura elaborada a partir de PET recogido en limpiezas, simboliza el valor de cada acción y la importancia de seguir impulsando la economía circular. Seguimos trabajando para generar un impacto positivo y construir, entre todos, un futuro más sostenible”.

Con este reconocimiento, Cangas de Onís consolida su apuesta por iniciativas que promueven la sostenibilidad, la protección ambiental y la concienciación social, valores esenciales para construir un futuro más limpio y responsable para las próximas generaciones.

Sobre Mares Circulares

Mares Circulares es un proyecto de ámbito nacional promovido por Coca-Cola en colaboración con asociaciones, administraciones y centros de investigación, centrado en la limpieza de costas y fondos marinos, la prevención de residuos y el impulso de la economía circular mediante la reutilización y el reciclaje.