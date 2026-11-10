El Ayuntamiento de Cangas de Onís inicia las obras de mejora de la carretera de Llueves con una inversión cercana a los 180.000 euros

El Ayuntamiento de Cangas de Onís inició ayer, lunes 9 de noviembre, las obras de reparación y mejora de la carretera de Llueves, una actuación muy importante para los vecinos de esta localidad que responde al compromiso del equipo de gobierno municipal con la conservación de las infraestructuras rurales y la mejora de la calidad de vida de quienes viven en los pueblos del concejo.

La actuación, cuyo proyecto contempla una inversión de 179.792,11 euros, tiene como principal objetivo solucionar los problemas de hundimientos y deformaciones que presenta la carretera, especialmente en un tramo de 241 metros donde los movimientos del terreno han provocado importantes deterioros en el firme, dificultando la circulación y afectando a la seguridad de los usuarios.

Los trabajos incluyen la estabilización de la plataforma mediante una estructura de hormigón armado, la reparación y renovación del pavimento, la limpieza de los elementos de drenaje y la mejora de la señalización y de las barreras de seguridad. Se trata de una intervención que permitirá ofrecer una solución duradera a los problemas que viene sufriendo esta vía desde hace años.

Desde el Ayuntamiento de Cangas de Onís se destaca la importancia de esta obra, que supone un nuevo paso en la apuesta municipal por mejorar las comunicaciones de los pueblos y garantizar que los vecinos del medio rural dispongan de infraestructuras seguras y adecuadas.

«Nuestro compromiso con la zona rural no se queda en palabras, sino que se demuestra con hechos y con inversiones concretas. Sabemos lo importante que es para nuestros vecinos contar con carreteras en buenas condiciones, porque de ello dependen su seguridad, su comodidad y su calidad de vida. La carretera de Llueves necesitaba una actuación de estas características y estamos dando respuesta a esa necesidad».

El equipo de gobierno municipal subraya que todos los pueblos del concejo merecen atención, inversiones y servicios de calidad, independientemente de su tamaño o del número de habitantes. En este sentido, la mejora de la carretera de Llueves forma parte de una línea de trabajo centrada en atender las necesidades reales de los vecinos y continuar avanzando en la mejora de las infraestructuras rurales.

«Queremos que vivir en nuestros pueblos siga siendo una opción de futuro. Para ello es fundamental mantener unas buenas comunicaciones, escuchar a los vecinos y actuar allí donde existen problemas. Seguiremos trabajando para que las mejoras lleguen a todos los rincones de Cangas de Onís».

Cortes puntuales de tráfico

Con motivo del desarrollo de las obras, que tendrán una duración estimada de cuatro meses, será necesario realizar cortes puntuales de tráfico en el tramo afectado, de lunes a viernes, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios de la vía.

Consciente de las molestias que estas restricciones pueden ocasionar, el Ayuntamiento de Cangas de Onís ha establecido diferentes franjas horarias de paso para facilitar los desplazamientos de los vecinos y reducir, en la medida de lo posible, las afecciones a su vida cotidiana.

Los horarios previstos para los cortes de tráfico son los siguientes:

* Por las mañanas: cortes de 9:00 a 14:00 horas, con dos ventanas de paso para vehículos, de 10:30 a 10:40 horas y de 12:00 a 12:10 horas.

* Por las tardes: cortes de 15:45 a 18:00 horas, con una ventana de paso de 17:00 a 17:05 horas.

Asimismo, el Ayuntamiento ha aclarado que los vehículos de emergencia podrán circular en cualquier momento, mientras que los vehículos pesados podrán transitar por la carretera fuera de los horarios establecidos para los cortes.

Estas medidas buscan compatibilizar el avance de los trabajos con las necesidades diarias de los vecinos de Llueves, procurando que puedan organizar sus desplazamientos con la mayor previsión posible.

Desde el Consistorio se solicita a los vecinos de Llueves y a todas las personas que utilizan habitualmente esta carretera que planifiquen sus desplazamientos teniendo en cuenta las restricciones previstas y respeten en todo momento las indicaciones del personal encargado de las obras.

El Ayuntamiento es consciente de que una intervención de estas características puede generar molestias temporales, pero recuerda que se trata de una actuación necesaria para solucionar los problemas estructurales de la vía y garantizar unas mejores condiciones de circulación y seguridad a largo plazo.