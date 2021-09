El AVE podría circular por los túneles en el primer trimestre de 2023

Variante de Pajares

La variante de Pajares podrá entrar en servicio en el primer trimestre de 2023. Es el horizonte temporal que ha trasladado la ministra de Transportes Raquel Sánchez tras viajar por los túneles en un tren Talgo de pruebas de Adif con directivos de su ministerio el presidente del Principado Adrián Barbón y el presidente de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco.

Las obras de la plataforma y electrificación están casi concluidas. Quedan las salidas de emergencias y los contratos de protección civil y las últimas pruebas de infraestructuras y comunicaciones. La ministra señala que las pruebas que terminarían a finales de 2022. Los trenes ya circularían con normalidad antes de marzo de 2023. Se prevén además obras de adecuación de la estación de Pola de Lena. La ministra afirma que Renfe contará con trenes de mercancías y pasajeros. Estos últimos están preparados para alcanzar velocidades máximas de 330 kilómetros por hora. Mañana martes se estrena la nueva estación de tren de León que evita el fondo de saco que retrasaba el viaje casi media hora.

La inversión tras casi 18 años de trabajos está cifrada en 3.700 millones de euros. Tanto Sánchez como Barbón han señalado este día como “histórico” por lo que supone de avance para evitar el aislamiento de comunicaciones incluso emocional de Asturias. Barbón ha citado al diputado del CDS Alejandro Rebollo como precursor político del nuevo trazado ferroviario de Pajares.

En materia de trenes, la ministra ha indicado que están ya activos los 262 millones de euros de inversión en Cercanías que se traduce ya en algunas inversiones como 30 millones para la renovación del trazado Gijón-Laviana y 17 millones para 12 subestaciones.

Peaje del Huerna

Otro de los temas importantes es el peaje del Huerna. Sin fechas y sin cifras, tanto Barbón como Sánchez creen que pueden ampliarse las bonificaciones en función del tipo de viajes por la AP66, trayectos que se van a estudiar para encontrar las mejores rebajas. Barbón, quien hace unos días lamentaba que Asturias no viese rebajas de peaje como ya tiene la autopista atlántica de Galicia, ha señalado que la solución gallega no sería útil para el Huerna dado que son rebajas de tarifa por ida y vuelta en menos de 24 horas. Barbón cree que la ministra es "sensible" a las necesidades de Asturias y ha recordado que el peaje con León se mantiene hasta 2050 por decisión del Gobierno de Aznar.