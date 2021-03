Asturias Ganadera califica de "improvisación" la reunión del Jurado de Clasificación de Montes

Los argumentos de Asturias Ganadera son varios, "representantes vecinales sin avisar, el abogado de la Coordinadora de Montes Vecinales en Mano Común, que lleva unos treinta casos, alertado apenas un día antes y con cambios en el guion, un retraso… Algunos representantes vecinales, tras dos años de espera, reciben como única noticia que su expediente sigue ¿adelante?... "

Para Anselmo García, portavoz de Asturias Ganadera, no debe ser motivo de celebración pasar de un expediente resuelto cada diez años a uno al año, "no podremos considerar que el Consejero Alejandro Calvo va en serio con las clasificaciones hasta que no haya: partidas presupuestarias específicas y dignas para el proceso; convocatorias puntuales y permanentes del Jurado; regeneración del personal instructor, que sigue anclado en quienes frenaron el proceso espuriamente durante decenios; resoluciones favorables al ritmo que exigen los dos años de espera como máximo… "

A la vista de todo esto, que califican de "un chapuza tras otra", anuncian acciones legales, "próximamente Asturias Ganadera comenzará con algunas de las acciones legales que llevamos preparando durante los dos últimos años."