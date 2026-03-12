Más de Uno Asturias Noticias

La Aemet aconseja tener el paraguas a mano durante la Semana Santa. Queda mucho pero los modelos probabilísticos apuntan a tiempo plenamente primaveral para el tránsito de marzo a abril tras un invierno que el más cálido desde el 61. Los datos también dicen que ha sido seco.

UGT, Comisiones Obreras y Fade urgen al Gobierno del Principado que consensue y tome medidas para hacer frente al incremento de los precios del combustible y la subsiguiente inflación, eso sí, con ideas divergentes entre empresarios y sindicatos.

La teledermatología y las derivaciones serán la fórmula inmediata para atajar la fuerte lista de espera de dermatología. Y Servicios Sociales, el Gobierno de Asturias añadirá hasta 2028 700 plazas en residencias.