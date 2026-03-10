REPORTAJE: El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, ha presentado esta mañana en Infiesto el programa de extensión de la alta velocidad  digital Redes Activas Único 5G

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, ha destinado 19,5 millones de euros para continuar extendiendo infraestructura 5G en municipios asturianos de menos de 10.000 habitantes. Se calcula llegar a 273 emplazamientos del Principado. En el conjunto de España, se han adjudicado 161,3 millones de euros para ampliar la cobertura 5G a 326.000 personas.

El objetivo del proyecto consiste en la provisión, en el ámbito geográfico de concurrencia de cada proyecto, del conjunto de equipamiento activo y, en su caso, la infraestructura adicional necesaria para la prestación de servicios 5G StandAlone con las características de valor añadido de edge computing y network slicing, y con una velocidad mínima de 100 Mbps para el enlace descendente y 5 Mbps para el enlace ascendente, en las zonas geográficas en las que se ha identificado que no existe en la actualidad. No está previsto que se proporcione, en los próximos tres años, cobertura de las redes de comunicaciones móviles 4G que ofrezcan al menos 50 Mbps en sentido descendente.

El alcalde de Piloña, Iván Allende, destacó la importancia que esta mejora en las comunicaciones tiene a la hora de fijar población y hacer que concejos rurales resulten de nuevo atractivos para nuevos pobladores.