Marlaska espera una pronta detención de los agresores de San Mateo por "delito de odio"

El ministro de Interior transmite la seguridad de que los agresores de los dos miembros de Asamblea Moza Jorge Fernández y Rubén Rosón, pateados y golpeados en la primera noche de San Mateo de Oviedo, será identificados y llevados a la Justicia. El titular de la seguridad del Estado Fernando Grande Marlaska señala el papel de los investigadores en delitos de odio. "Lo primero, solidaridad con las víctimas, víctimas de un delito de odio pero en este caso un delito de esas características que lo que hace es socavar la convivencia". Sobre la investigación que dirige la Brigada de Información, el ministro manifestó que espera que "a la mayor brevedad posible los autores sean también perfectamente identificados y se procede a su detención y a disposición judicial".

Por otro lado está la investigación policial para identificar a los atacantes, entre 4 y 8 personas mayores de edad, ha precisado la delegadas del Gobierno Adriana Lastra.

En la vertiente política, ha sido objeto de comentario las palabras del alcalde de Oviedo Alfredo Canteli en el sentido de que Rosón, que fu concejal en Oviedo entre 2015 y 2023, tuvo incidente parecido hace 4 años y que sólo se conoce una versión de la agresión. El ministro Grande Marlaska ha señalado que si el propio alcalde tiene información sobre los que golpean, puede facilitarla. Sobre las declaraciones del regidor, Lastra ha enfatizado que es delegada del Gobierno y mantiene buena relación con el Ayuntamiento de manera que ha preferido no opinar y centrarse en la solidaridad con las víctimas. Vox Oviedo no se pronuncia sobre los agredidos y defiende la libertad de expresión de Canteli. La portavoz municipal Sonsoles Peralta niega que la agresión a los miembros de Asamblea Moza sea de carácter político e ideológico sino "una pelea callejera como hay en tantos sitios" que ha sido utilizada para "generar odio" y "señalamiento" hacia su formación.

Las palabras de Grande-Marlaska tuvieron lugar en Mieres. Con cuatro años de retraso y algunas deficiencias pendientes, el Estado ha invertido casi 7 millones de euros en este edificio de 1.900 metros cuadrados de la calle Siero que atenderá a una población de 38.000 habitantes repartidas entre Mieres, Aller y Lena. El ministro ha resaltado que se prevén dos actuaciones más para la benemértca entre Avilés y Pravia por valor total de 17 millones.

Marlaska ha resaltado que Asturias está 17 puntos por debajo de la media nacional en tasa de criminalidad y Mieres también está por debajo de la media regional. Sobre los pisos de venta de droga en Mieres, Marlaska afirma que las fuerzas de seguridad trabajan para evitarlo. También destacaba que el número de guardias civiles se ha incrementado un 6% desde 2018.