CON YOLANDA VIDAL

"Maharajá"

Cuando se habla de zarzuela, es habitual mirar al pasado. Sin embargo, "Maharajá" demuestra que el género también tiene presente y futuro.

Ana Fierro

Gijón |

Grabación en el Teatro Campoamor

Con música de Guillermo Martínez y libreto de Maxi Rodríguez, esta obra ocupa un lugar destacado en la historia reciente del teatro lírico español al ser considerada la primera zarzuela de nueva creación escrita y estrenada en el siglo XXI.

La trama nos traslada a una Asturias contemporánea donde la llegada de un supuesto maharajá indio desencadena una sucesión de equívocos, situaciones cómicas y encuentros inesperados. A través de este choque entre culturas y de una galería de personajes cercanos y reconocibles, la obra construye una historia llena de humor, pero también de reflexión sobre las apariencias, los sueños y la búsqueda de una vida mejor.

Lejos de reproducir fórmulas del pasado, "Maharajá" apuesta por una mirada actual sin renunciar a la esencia de la zarzuela: la combinación de música, teatro y costumbrismo. El resultado es una obra que conecta con el público de hoy y que demuestra que el género sigue siendo un vehículo válido para contar historias contemporáneas, manteniendo viva una de las tradiciones más características de la escena española.

Grabación en el Teatro Campoamor
Grabación en el Teatro Campoamor | OCR Asturias
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