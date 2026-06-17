Con música de Guillermo Martínez y libreto de Maxi Rodríguez, esta obra ocupa un lugar destacado en la historia reciente del teatro lírico español al ser considerada la primera zarzuela de nueva creación escrita y estrenada en el siglo XXI.

La trama nos traslada a una Asturias contemporánea donde la llegada de un supuesto maharajá indio desencadena una sucesión de equívocos, situaciones cómicas y encuentros inesperados. A través de este choque entre culturas y de una galería de personajes cercanos y reconocibles, la obra construye una historia llena de humor, pero también de reflexión sobre las apariencias, los sueños y la búsqueda de una vida mejor.

Lejos de reproducir fórmulas del pasado, "Maharajá" apuesta por una mirada actual sin renunciar a la esencia de la zarzuela: la combinación de música, teatro y costumbrismo. El resultado es una obra que conecta con el público de hoy y que demuestra que el género sigue siendo un vehículo válido para contar historias contemporáneas, manteniendo viva una de las tradiciones más características de la escena española.