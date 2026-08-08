Walter Bouzán y Alberto Llera ganan en un disputado 88 Descenso Internacional del Sella

La ría de Ribadesella volvió a ser escenario de un emocionante desenlace, con ocho embarcaciones llegando prácticamente juntas a la línea de meta. En un sprint final de máxima igualdad, Walter Bouzán y Bertín Llera demostraron de nuevo su fortaleza y se llevaron la victoria con un tiempo de 1:08:26.

Los palistas riosellanos, que ya habían logrado el triunfo en la edición anterior, revalidan así su título después de protagonizar una intensa lucha durante todo el recorrido. A tan solo un segundo cruzaron la meta Miguel Llorens y Jorgensen Valdemar (1:08:27), quienes habían comandado el descenso durante buena parte de la prueba. El podio lo completaron los húngaros Adrian Boros y Tamas Erdely, con un registro de 1:08:28.

La cuarta plaza fue para la pareja de Jaire Aventura-Los Rápidos de Arriondas, formada por Javier López y Pedro Vázquez Llenín.

En la modalidad de K-1, el triunfo absoluto fue para el cangués Alberto Plaza, representante del Sirio-La Llongar de Cangas de Onís. Joaquín Iglesias, que competía defendiendo los colores de la selección nacional, terminó segundo, mientras que el tercer puesto fue para el veterano e incombustible Kiko Vega, de la SCD Ribadesella.

Un final de infarto en aguas riosellanas que volvió a poner de manifiesto el altísimo nivel de una competición marcada por la igualdad y la emoción hasta los últimos metros.

En K2 femenino, el triunfo ha correspondido a Osaba y Tuset (01:22:13), seguidas de Martínez y Reus (01:23:19) y de las húngaras Csepe y Sinko (01:24:08).

En K1 femenino, Zsofia Czellai se ha impuesto con un tiempo de 01:26:05, por delante de Irati Osa (01:26:16) y de Andrea Rodríguez (01:28:40).