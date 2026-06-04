Vive en Alicante donde ejerce su profesión y publica un podcast que puso en marcha al comprobar la cantidad de dudas que podían tener las familias sobre los peques de la casa. Porque creyó necesario combatir bulos y desinformación.

Decidió su futura profesión con sólo 5 años. Una enfermedad la hizo estar tiempo ingresada. Se prometió a sí misma, que ningún niño pasaría por lo mismo.

En el mes de mayo fue incluida en la lista Forbes de los 50 mejores divulgadores de salud de España. Supera los 1,2 millones de seguidores en Instagram. Destaca que divulgar no es lo mismo que “publicar en redes”. Detrás hay estudio, lectura, actualización y muchas ganas de seguir aprendiendo.

Lucía Galán Bertrand | propia

También apareció en la lista Forbes del top 100 mejores médicos de España en los años 2021, 2022 y 2023.

Los múltiples libros que ha publicado la Dra. Lucía Galán han atrapado a 1,5 millones de lectores y han llegado a las 60 ediciones. Algunos han sido traducidos a varios idiomas. Es autora de 7 libros y 10 cuentos infantiles.

Pediatra con más de 20 años de experiencia, es socia fundadora de Centro Creciendo, con sedes en Alicante y Madrid, y mamá de dos hijos adolescentes.