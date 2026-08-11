Valdés se blinda para el eclipse: aparcamientos para 8.000 vehículos y lanzaderas a Cabo Busto

El plan diseñado por el consistorio contempla la habilitación de cuatro grandes áreas de estacionamiento distribuidas entre Luarca, Cabo Busto y Cadavedo, con capacidad para acoger entre 7.000 y 8.000 vehículos, una cifra que se sumaría a la ocupación habitual de la temporada estival, según desvelo el concejal de turismo Ismael González.

Ismael González, concejal de turismo de Valdés. | Onda Cero Luarca

Los principales puntos recomendados para la observación serán Luarca, Cabo Busto y el entorno de La Regalina, en Cadavedo, lugares que combinan amplios espacios abiertos, buenas condiciones de visibilidad y facilidad para gestionar grandes concentraciones de personas.

En Luarca se establecerán restricciones de tráfico en la zona del faro para priorizar el tránsito peatonal y facilitar la estancia de quienes se acerquen a contemplar el eclipse. También se prevén limitaciones en el acceso rodado a parte del puerto, convirtiendo estos espacios en áreas de observación para residentes y visitantes.

En Cabo Busto, donde se espera una de las mayores afluencias de público, los vehículos deberán estacionarse antes de llegar al núcleo de población. Para facilitar los desplazamientos, se habilitará un servicio de transporte lanzadera que conectará los aparcamientos con la zona de observación.

Por su parte, en Cadavedo se aplicará un dispositivo similar al que se utiliza durante la celebración de la tradicional fiesta de La Regalina, con un sistema de circulación pensado para agilizar la entrada y salida de vehículos.

El Ayuntamiento prevé activar buena parte de estas medidas desde primera hora de la mañana y contará para ello con un refuerzo de efectivos de la Policía Local, agentes procedentes de otros municipios y voluntarios de Protección Civil.

Desde el área de Turismo destacan que, aunque la primera quincena de agosto ya registra habitualmente una elevada ocupación turística en el concejo, todavía queda por llegar una parte importante de las personas que tienen previsto desplazarse específicamente para asistir al eclipse.

El consistorio confía en que las condiciones meteorológicas permitan disfrutar de un fenómeno excepcional y recuerda que el objetivo principal del operativo es garantizar la seguridad y facilitar que residentes y visitantes puedan contemplar el eclipse con normalidad en algunos de los enclaves más privilegiados de la costa asturiana.