NARCENATUR REUNE LO MEJOR DE LA CAZA, LA PESCA Y LA NATURALEZA.

El espacio contó con la participación de diversos invitados vinculados al mundo de la naturaleza, la caza, la pesca y la conservación, protagonistas de este certamen de referencia en el suroccidente asturiano.

Entre las entrevistas destacaron la del alcalde de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, la del director de la feria, Marcial Fernández, así como la intervención de Antonio Rodríguez, de la asociación Romay Xedré Oso Rubio, centrada en la conservación del oso pardo. También participó Pepe Rodríguez, criador de mastines, y el taxidermista Juan Luis Morales, del Museo Salvaje, que explicó el trabajo con piezas naturalizadas.

El programa incluyó la participación de los colegios de Cangas del Narcea con motivo del Día del Medio Ambiente.

Con esta emisión especial, gracias al respaldo del ayuntamiento de Cangas del Narcea, se refuerza el compromiso con la actualidad y la promoción de los principales eventos del territorio, acercando a los oyentes todo lo que ocurre en una de las ferias más destacadas del calendario regional.

La Feria Narcenatur ofrece durante todo el fin de semana un amplio programa de actividades vinculadas a la naturaleza, el mundo rural y la sostenibilidad.

👉 Viernes

La jornada arranca con actividades para escolares como exhibiciones de perros de rastro, suelta de alevines y cetrería.

Por la tarde destacan la inauguración oficial, demostraciones con perros, una ponencia sobre caza y naturaleza, talleres de supervivencia y un showcooking con degustación.

👉 Sábado

El día fuerte incluye la Copa del Narcea con perros de rastro, el concurso nacional de mastines, talleres infantiles, ponencias sobre gestión cinegética y pesca, además de actividades ecuestres y una mesa redonda sobre el papel de la mujer en el mundo rural.

También habrá showcookings y exhibiciones de cetrería.

👉 Domingo

La jornada final combina deporte y naturaleza con concursos de pesca, tiro al plato y pruebas cinegéticas, además de talleres infantiles, presentaciones de libros, rutas de senderismo y actividades divulgativas.

El cierre incluye espectáculos ecuestres, exhibiciones, vuelo en globo aerostático y entrega de premios.