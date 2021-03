La Fed. de Cofradías Asturias convoca paro en la flota artesanal por el Reglamento de control y otras demandas “ es considerarnos como delincuentes”.

El Pdte. Adolfo García, explica que el paro fue adoptado en un acuerdo conjunto de los patrones tras una reunión de la Federación, al considerar que la modificación del Reglamento de control para embarcaciones menores de 15 m. con un sistema informatizado y la instalación de cámaras, es tratarlos “como delincuentes” cuando apenas tienen cuotas para poder pescar.

Entre las justificaciones que motivan el rechazo de esa modificación, es el que no pueden pedir a una flota “envejecida”, que no está para las nuevas tecnologías, ponerse al día en ese asunto, en el que el más mínimo error en un cero, supone sanciones de miles de euros. Que en estas embarcaciones el patrón es el mismo tripulante y que no puede perder tiempo, ni atención a su trabajo en plena faena.

Sobre la instalación de las cámaras consideran que “es violar la intimidad del personal” al ser embarcaciones pequeñas que son como sus viviendas. Recrimina que la eurodiputada socialista, Clara Aguilar, apoye estas iniciativas en contra del sector, y por el contrario no atienda las que le demandan como más cuotas en la pesquerías y un reparto justo y equitativo “yo le pediría que pusiera una en su despacho a ver lo que le parecería, así podríamos ver los contribuyentes el tiempo que se dedica a trabajar”.

A esas cuestiones añaden que en Asturias están sufriendo una presión inspectora “brutal” en relación con el resto de Comunidades del Cantábrico Noroeste. Piden que las cuotas que afectan a las principales pesquerías sean “justas no arbitrarias”. Reclaman la revisión de la cuota de la caballa, la costera del bonito cada vez termina más temprano, y la cuota de la merluza en descenso, son otros de los motivos del paro.

Todos esos factores y otros están produciendo un “agotamiento y crispación” al observar que las personas que les tienen que representar y defender “hacen todo lo contrario” lo que augura la desaparición de muchos barcos, que no sea rentable el salir al mar y que la gente opte por no ir a faenar.

La flota está convocada para secundar el paro en las 19 Cofradías que permanecerán cerradas, a las 12 h tocaran las sirenas tanto de los pósitos como de los barcos, las banderas ondearán a media asta, y entregarán un escrito en los ayuntamientos, “para comenzar la casa por los cimientos, que desde ahí se saquen mociones en los plenos, se transmitan al Principado, y de ahí a Madrid, queremos una sola voz que nos represente en Madrid y Europa”.