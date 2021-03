Los alcaldes del Occidente “yo mientras no salga en el BOPA no creo en nada" otros que “creo que fue presentado con esta rapidez por la presión ciudadana y esta inconcreto", Todos Somos Jarrio "no queremos parches".

El plan presentado por el propio Consejero del ramo, en voz de la gerente, Concepción Saavedra, pretende ser un compromiso que adopte una serie de medidas durante los tres próximos años; desde recursos humanos con la consolidación y captación de profesionales, una actuación global en el hospital de Jarrio y en los Centros de Salud, así como la implantación de alguna especialidad, y el refuerzo de la telemedicina, está entre las líneas maestras de la receta dada hoy.

A los alcaldes, no les suena mal la letra, pero piden la música, especialmente la económica que es la base principal para poder creerse todo esto, y es lo que faltó hoy. El alcalde de Vegadeo, César Álvarez, dejó claro el compromiso de la administración de cubrir las plazas críticas, que la cosa está complicada por varios motivos. Matizó que resta el compromiso económico “yo mientras no salga en el BOPA no creo en nada, tenemos que seguir trabajando”. Dijo que se comprometieron en el menor tiempo posible a designar la partida concreta y definida “entonces podemos empezar a creer que las palabras se convierten en hechos”.

La regidora, Estefanía González, “yo creo que fue presentado con esta rapidez por la presión ciudadana, que está incompleto, y mientras no veamos la otra parte y un compromiso con un cronograma, se puede morir mucha gente sino se ponen los especialistas”.

Por su parte la Asociación “Todos Somos Jarrio” reclama un compromiso firme, no les sirven parches para el momento y acallar a una población enervada. Josefa Martínez fue clara “ qué es esto de salir del paso, es decir como una manera de poner unos parches y dentro de unos años vamos a estar con el mismo problema”. Por eso piden que se trabaje en serio y de cara a una estabilidad en el hospital para el futuro, al llevar arrastrando esta situación más de 15 años.

Al paquete de medidas anunciadas hoy, le dan un margen de tiempo de 4 meses para su puesta en marcha y efectividad, de no cumplirse, anuncian que tomarán con una gran manifestación Oviedo. El martes se reúnen con el Pdte. del Principado.