Libertad con cargos para el hombre cuya madre fue encontrada muerta en Infiesto

El hijo de la anciana que fue encontrada muerta el día de Navidad en su domicilio de Infiesto, detenido como presunto autor de un delito de abandono de las obligaciones familiares y atentado a agentes de la autoridad, ha quedado este sábado en libertad provisional.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), tras tomarle declaración, el Ministerio Fiscal no ha solicitado prisión, por lo que la jueza del Tribunal de Instancia de Cangas de Onis, ejerciendo como responsable del de Piloña, ha dictado un auto de libertad provisional con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes.

Las diligencias judiciales se han abierto, en principio, por delitos de maltrato doméstico y atentado a personal sanitario, sin que de momento sea posible vincular directamente la causa del fallecimiento con el maltrato, según el informe preliminar de autopsia, que sigue pendiente de estudio.

El informe de la autopsia, realizado en el Instituto de Medicina Legal de Asturias, determinó que la fallecida murió por causas naturales, aunque la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Oviedo mantiene abierta la investigación, según confirmaron ayer a Europa Press fuentes de la Benemérita.

Las mismas fuentes detallaron que la mujer presentaba signos de abandono cuando fue hallado el cadáver, por lo que se solicitó la presencia del médico forense y se activó el protocolo correspondiente y realizando el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Langreo la inspección ocular en el domicilio de la víctima.

El alertante, hijo de la fallecida, fue detenido por la Guardia Civil tras increpar violentamente a los servicios sanitarios en el centro de salud de la localidad. Por ello, se le imputa un delito de abandono de los deberes familiares y un delito de atentado a agente de la autoridad en la figura del personal sanitario.