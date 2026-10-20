Joel García, presidente de CAC Asprocon: "no veo especulación en Asturias"

El presidente de CAC Asprocon Joel García ha repasado en Onda Cero Asturias las cuestiones cruciales del sector, especialmente en materia de vivienda. Ante la inminente aprobación de la ley autonómica, García la tilda de "ideológica e intervencionista" y no cree que vaya a servir para atajar una crisis que ya observa desde 2018: "la intervención abundante genera el efecto contrario del que se busca". El presidente del sector de la construcción y la promoción en Asturias afirma que la mayoría de los propietarios son gente de a pie. "¿Especulación? En Asturias apenas hay fondos buitre. Sí veo cargas infinitas de la leyes y falta de presupuesto que permia revertir la situación en Asturias y en España", advierte Joel.

Sobre la falta de mano de obra, ve una solución que considera fácil: contratar fuera. Eso sí, aboga por contratos en origen, con gente que quiera venir a trabajar y seleccionada en su país y no en patera".