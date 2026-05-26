ENTREVISTA: Xelu Morán nos habla de la charla prevista para este jueves en Infiestu entorno a la problemática del salmón

L’apertura de la temporada de la pesca del salmón n’Asturies vuelve a trayer a l’actualidá la perspectiva de superviviencia d’esta especia n’Asturies. La caída nel númberu de captures ye un síntoma innegable de que dalgo ta pasando y que ye fácil de conectar cola anguila y la sobrepesca de l’angula.

Na charra qu’entamamos va falar David Álvarez, Profesor Titular de la Universidá d’Uviéu-Departamentu de Bioloxía d’Organismos y Sistemes, presentáu por Xelu Morán, Profesor d’Investigación nel Centro Oceanográfico de Xixón.

Dende Grana queremos que falen espertos nel tema pa que podamos facenos una idega más clara y científica de lo qu’ocurre y les perspectives pa los años vinientes. Pa eso entamos esta charra a la vera d’un riu salmoneru como ye’l Piloña. Vamos facela’l prósimu xueves 28 de mayu en L’Infiestu a les 19:30 hores cola collaboración del Chigre La Maléfica, que nos cede l’espaciu pa facer l’actividá.