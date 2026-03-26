EN MÁS DE UNO

ENTREVISTA: Vuelven las materias de Danza y Teatro al concejo de Nava

Mario Villar, profesor de danza y teatro, nos acompaña en Más de Uno, junto con varias alumnas para acercarnos algunos de los contenidos y proyectos de esta nueva andadura de estas materias en el concejo naveto

Enrique Carballeira

Nava |

Bajo las disciplinas de la danza y el teatro, se ponen en marcha en nava unos talleres que buscan implicar a los más jóvenes en una iniciativa en la que la improvisación, creatividad y creación serán algunos de los puntos destacados. Algunos de los alumnos ya tienen experiencia y están encantados de recuperar la iniciativa y el contacto con el público.

La danza ofrece numerosos beneficios para los adolescentes, convirtiéndose en una herramienta poderosa para su desarrollo físico, emocional y social. En primer lugar, es una actividad que mejora la condición física de manera integral: aumenta la fuerza, la flexibilidad y la coordinación, al mismo tiempo que fomenta hábitos de vida saludables. Para muchos jóvenes, bailar supone una alternativa divertida al ejercicio tradicional, lo que facilita la constancia y la motivación.

En el ámbito emocional, actúa como un canal de expresión que permite a los adolescentes liberar tensiones y gestionar mejor sus emociones. A través del movimiento, pueden explorar su identidad, ganar confianza en sí mismos y desarrollar una mayor autoestima. Esto es especialmente importante en una etapa vital llena de cambios y desafíos internos.

Además, la danza tiene un fuerte componente social. Participar en clases, ensayos o coreografías fomenta el trabajo en equipo, la comunicación y el respeto hacia los demás. Los adolescentes aprenden a colaborar, a escuchar y a valorar la diversidad de ideas y estilos. Estas experiencias fortalecen su sentido de pertenencia y contribuyen a generar vínculos positivos.

En conjunto, la danza no solo enriquece el cuerpo, sino también la mente y las relaciones sociales, convirtiéndose en una actividad completa y formativa para los jóvenes.

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